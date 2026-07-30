Pune Civic Recruitment : पुणे महापालिकेतील १६९ कनिष्ठ अभियंता भरतीवर तक्रारींचे ग्रहण; परीक्षा, निकाल, पडताळणी पूर्ण तरी नियुक्ती आदेश रखडले

पुणे : महापालिकेतील १६९ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीतील अडथळे संपण्याचे नाव घेत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या भरतीतील उमेदवारांची परीक्षा झाली, निवड यादी जाहीर झाली, कागदपत्रांची छाननीदेखील झाली. तरीही गेल्या जवळपास तीन आठवड्यांपासून या अभियंत्यांच्या महापालिकेत नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. या भरती प्रक्रियेवर काही जणांनी आक्षेप घेतल्याने प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया ठप्प केली आहे..महापालिकेत कनिष्ठ अभियंत्यांची कमतरता असल्याने त्याचा परिणाम कामावर होत आहे. महापालिकेने २०२२मध्ये १३५ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर ११३ जागांसाठी नवीन जाहिरात काढून त्यावर अर्ज मागविले होते; पण ही भरती आधी लोकसभा निवडणूक, नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत रखडली. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर त्वरित परीक्षा होईल असे सांगितले जात होते. मात्र, त्यात ११३ मध्ये आणखी ५६ जागांची भर घालून १६९ जागांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पुन्हा एकदा अर्ज मागविण्यात आले होते. यानंतर परीक्षेच्या तारखा जाहीर झाल्या; पण परीक्षेच्या दिवशी नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका असल्याने उमेदवारांनी परीक्षा पुढे ढकलण्यास भाग पाडले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात परीक्षेची तारीख जाहीर केली. त्यावेळी परीक्षा केंद्र चुकीचे असणे, वादग्रस्त परीक्षा केंद्र निवडणे, अशा तक्रारी केल्याने पुन्हा ऐन वेळी परीक्षा रद्द करावी लागली..कनिष्ठ अभियंता भरती ही जवळपास तीन वर्षांत चार वेळा पुढे ढकलली. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात राज्यातील विविध शहरांमध्ये ‘आयबीपीएस’ संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाइन परीक्षा पार पडली. त्यानंतर जून महिन्यात या परीक्षेचा निकाल लागला. त्यात ५४५ उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी महापालिकेत बोलविण्यात आले. २४ ते ३० जून या कालावधीत कागदपत्रांची पडताळणी पार पडली. त्यानंतर पुढील आठवडाभरात अंतिम निवड यादी जाहीर होण्याची शक्यता होती..परीक्षेत गडबडीचा आरोप‘आयबीपीएस’द्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षेत बोगस उमेदवार होते. एकाच नावाच्या अनेक व्यक्ती यात उत्तीर्ण झाल्या आहेत. ही भरती पारदर्शक झालेली नाही, असे आरोप करण्यात आले. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी या आरोपांमध्ये काही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही अनेकांनी या परीक्षेबाबत तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम निवड ठप्प झाली आहे..आम्ही प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा उत्तीर्ण झालो आहोत, पण कोणी तरी तक्रार करत असल्याने पुढची प्रक्रिया थांबवून ठेवली आहे. या तक्रारीचा निपटारा लवकर करून अंतिम निवड यादी जाहीर करावी. गेल्या तीन वर्षांपासून कायम अडथळे आणले जात आहेत.- एक उमेदवार.कनिष्ठ अभियंता भरतीबाबत काही आक्षेप आले आहेत. त्याबाबत ‘आयबीपीएस’कडून माहिती मागवली आहे. हा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.- किशोरी शिंदे, उपायुक्त, सेवक वर्ग विभाग.अशी आहे स्थितीरिक्त जागा- १६९उमेदवारांची संख्या- ४२,०००परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांची संख्या- २०,७३५कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविलेले उमेदवार- ५४५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.