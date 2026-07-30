पुणे

Pune Civic Recruitment : पुणे महापालिकेतील १६९ कनिष्ठ अभियंता भरतीवर तक्रारींचे ग्रहण; परीक्षा, निकाल, पडताळणी पूर्ण तरी नियुक्ती आदेश रखडले

तक्रारींमुळे कनिष्ठ अभियंता भरतीची अंतिम यादी रखडली; तीन वर्षांत चार वेळा पुढे ढकललेली प्रक्रिया पुन्हा ठप्प, १६९ जागा रिक्तच
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महापालिकेतील १६९ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीतील अडथळे संपण्याचे नाव घेत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या भरतीतील उमेदवारांची परीक्षा झाली, निवड यादी जाहीर झाली, कागदपत्रांची छाननीदेखील झाली. तरीही गेल्या जवळपास तीन आठवड्यांपासून या अभियंत्यांच्या महापालिकेत नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. या भरती प्रक्रियेवर काही जणांनी आक्षेप घेतल्याने प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया ठप्प केली आहे.

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