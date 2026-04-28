Pune ATM Water: पुणे महापालिकेच्या 'एटीएम'चं पाणी पिण्यास अयोग्य; तपासणी अहवाल आला समोर

Pune water contamination latest news: पुणे शहरातील कर्वेनगर परिसरात असलेल्या एटीएममध्ये मिळणारं पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कारवाई करुन शहरातील सर्वच एटीएमची तपासणी करण्याची मागणी क्रिएटिव्ह फाऊंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे..खर्डेकर यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिलं आहे. त्यात ते म्हणतात, गुरुवार व शुक्रवारच्या पाणी बंद मुळे नागरिकांचे हाल होत असताना कर्वेनगरमध्ये मात्र एक वेगळेच चित्र बघायला मिळत आहे. परिसरात एका ठिकाणी पाण्याचे एटीएम मशीन बसविण्यात आले असून अवघ्या एक रुपयात एक लिटर पाणी मिळत होते..या भागात मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी असल्यामुळे आणि एका रुपयात शुद्ध पाणी मिळत असल्याने गर्दी होत होती. या पाण्याच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते. त्यामुळेच भागाच्या पाणी खात्याच्या कनिष्ठ अभियंता अपर्णा देसाई यांच्याकडे तक्रार केली होती, असं खर्डेकर निवेदनात सांगतात. .या पाणी तपासणी अहवालात सदरील एटीएमचे पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र आता याच ठिकाणी ५ रुपयांमध्ये १० लिटर पाणी विक्री केलं जात आहे. अशा पद्धतीने पाणी विक्री करता येते कां? असे पाणी पिल्याने नागरिक आजारी पडल्यास जबाबदार कोण?, शहरात अशा प्रकारच्या पाण्याचे किती एटीएम आहेत व यांना मनपाने रीतसर परवानगी दिली आहे काय? असे प्रश्न संदीप खर्डेकर यांनी दिलेल्या निवेदनातून उपस्थित केले आहेत..तसेच आरोग्य निरीक्षक व पाणी खात्याच्या अभियांत्यांना याची पाहणी करण्याचे आदेश द्यावेत व दूषित पाण्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या संभाव्य त्रासाची दखल घेऊन योग्य कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी खर्डेकर यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.