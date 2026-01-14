पुणे

Pune Lake Cleaning : कात्रज, जांभूळवाडी आणि पाषाण तलावांचा श्वास मोकळा होणार; स्वच्छतेचा मुहूर्त ठरला; सकाळ इम्पॅक्ट!

Katraj Jambhulwadi Pashan Lake Cleaning : 'सकाळ'च्या बातमीचा परिणाम; कात्रज, पाषाण व जांभूळवाडी तलावांतील गाळ काढण्याचे काम लवकरच सुरू. तलावातील सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
PMC Announces Cleaning Drive for Katraj, Jambhulwadi, and Pashan Lakes

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज : पुणे महापालिकेच्या राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र, कात्रज येथील कात्रज तलाव, तसेच जांभूळवाडी तलाव आणि पाषाण तलाव यांच्या स्वच्छतेचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. हे काम महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागामार्फत आणि शासनाच्या जलसंपदा यांत्रिकी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून १९ जानेवारी २०२६ नंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे.

