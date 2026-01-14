Pune Lake Cleaning : कात्रज, जांभूळवाडी आणि पाषाण तलावांचा श्वास मोकळा होणार; स्वच्छतेचा मुहूर्त ठरला; सकाळ इम्पॅक्ट!

कात्रज : पुणे महापालिकेच्या राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र, कात्रज येथील कात्रज तलाव, तसेच जांभूळवाडी तलाव आणि पाषाण तलाव यांच्या स्वच्छतेचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. हे काम महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागामार्फत आणि शासनाच्या जलसंपदा यांत्रिकी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून १९ जानेवारी २०२६ नंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे..गतवर्षीही हा गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, तो गाळ तलावातच रिचवून बेट करण्याची योजना आखण्यात आली होती. याला माध्यमांतून आणि नागरिकांतून विरोध झाल्यास या कामाला महापालिकेकडून स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता हा गाळ थेट बाहेर काढण्याचे काम करण्यात येणार आहे. या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान तलावातून मोठ्या प्रमाणात गाळ व माती बाहेर काढली जाणार असून, हा गाळ पुणे शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांना आणि विशेषतः शेतकरी बांधवांना विना मोबदला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. .Pune News: काळ आला पण वेळ नव्हती!बिबट्याचा शेतकऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; आंबेगाव तालुक्यातील घटना, डरकाळी अन् थरारक प्रसंग...शेतीसाठी तसेच इतर उपयोगांसाठी हा गाळ उपयुक्त ठरू शकतो, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. या तलावांमध्ये ड्रेनेजचे पाणी येत असल्याने पाणी साचून मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी वाढते. त्यातून दुर्गंधी सुटते, परिणामी आजूबाजूच्या सोसायट्यांमधील नागरिक त्रस्त असतात. या गंभीर समस्येबाबत ‘सकाळ’ने सातत्याने प्रकाश टाकत कात्रज 'तलावात विनाप्रक्रिया सांडपाणी', 'कात्रज तलावातील गाळ गेला कुठे?' या मथळ्यांखाली वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तलाव स्वच्छतेसाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलाव स्वच्छतेच्या कामात नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही पालिकेकडून करण्यात आले आहे..तलावातून गाळ किंवा माती वाहून नेण्याची वाहतूक व्यवस्थेसंबंधित नागरिक किंवा शेतकऱ्यांनी स्वतः करावी लागणार असून, त्यासाठी लागणारा वाहतूकीचा खर्च स्वतः करावा लागणार आहे. तलावातून गाळ काढून तो जागेवर उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि तो ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर दिला जाणार आहे.- राजेश खरात, उपअभियंता, मलनिस्सारण आणि पर्यावरण विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.