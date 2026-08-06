Pune Land Acquisition: भूसंपादन मोबदला प्रकरणांवरून महापौरांची खुर्ची जप्ती टळली; स्थायी समितीचा महिनाभरात सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचा आदेश

पुणे : शेतकऱ्यांना जागेचा मोबदला देण्यास महापालिकेने टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाकडून महापालिका आयुक्तांची खुर्ची जप्त होणार होती. ही नामुष्की टळली असली तरी महापालिकेची अब्रू गेली आहे. त्यावर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी भूसंपादन आणि विधी विभागावर ताशेरे ओढले. शहरातील भूसंपादन, टीडीआर आणि रोख मोबदल्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर कृती आराखडा स्थायी समितीसमोर सादर करावा, असे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत. .देवाची उरुळी-फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या भूसंपादन मोबदला प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर हा विषय बैठकीत चर्चेला आला. शहरातील अनेक भूसंपादन प्रकरणांमध्ये टीडीआर अथवा रोख मोबदला अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले. त्यामुळे भूसंपादन, विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समन्वयातून सर्व प्रकरणांचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले..स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या, आवश्यक निधी, अडचणी आणि उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयीन आदेशांचे पालन ही महापालिकेची जबाबदारी असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी योग्य पद्धतीने काम करावे. मोबदला देण्यात उशीर झाल्याने संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत..जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या पेपरसाठी ३४.३५ लाख रुपये मंजूरमहापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतील जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागासाठी ३४ लाख ३५ हजार रुपयांचे वॉटरमार्क पेपर खरेदी करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. 'मे. नमन एंटरप्रायझेस' यांचा सर्वात कमी दर आल्याने जीईएम पोर्टलद्वारे १५ लाख ए-४ आकाराचे, १०० जीएसएम दर्जाचे आणि महापालिकेच्या बोधचिन्हासह वॉटरमार्क पेपर खरेदी करण्यात येणार आहेत. या खर्चासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..स्वच्छ संस्थेसाठी ८ कोटी रुपयेस्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये आवश्यक साहित्य व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ८ कोटी ८ लाख ९८ हजार रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. ४२ प्रकारचे साहित्य खरेदी करण्यात येणार असून निविदेतील दर बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या खर्चासाठी आवश्यक निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध असल्याचेही नमूद करण्यात आले..महिला योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखमहापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बालकल्याण योजनांसाठी लाभार्थी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. सध्याची उत्पन्न मर्यादा वास्तवाशी विसंगत असल्याने अनेक पात्र महिला योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. राज्य शासनाच्या विविध योजनांतील निकष आणि किमान वेतनाचा आधार घेत ही मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.