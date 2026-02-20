पुणे

PMC News : पुण्यात स्वच्छता पर्व स्पर्धा; शिवजयंतीला प्रारंभ, गांधी जयंतीला समारोप

Swachhta Parva Puraskar : पुणे शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेने 'स्वच्छता पर्व पुरस्कार' स्पर्धा जाहीर केली आहे. मे ते ऑक्टोबर दरम्यान चालणाऱ्या या स्पर्धेत सोसायट्या, शाळा, रुग्णालये आणि हॉटेलचा सहभाग असेल. लोकांच्या सहभागातून स्वच्छतेचे सामाजिक भान रुजवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने यामध्ये लोकांच्या सहभागातून शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. यासाठी महापालिकेने स्वच्छता पर्व पुरस्कार ही स्पर्धा आयोजित केली असून, मार्च आणि एप्रिलमध्ये नाव नोंदणी आणि मे ते ऑक्टोबर या महिन्यात थेट स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठी हॉटेल, सोसायट्या, रुग्णालये, शाळा, बाजारपेठ, १५ क्षेत्रीय कार्यालये आणि शासकीय कार्यालये यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

