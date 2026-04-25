PMC QR Code Hoardings: पुण्यात आता होर्डिंगसाठी क्युआर कोड बंधनकारक! महापालिकेचा मोठा निर्णय

Pune Latest News: शहरातील अनधिकृत होर्डिंगला लगाम घालण्यासाठी आणि अधिकृत होर्डिंग कोणते हे ओळखता यावेत, यासाठी होर्डिंगला क्युआर कोड लावला जाणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करणेही सोपे जाणार आहे. महापालिकेने नवी डिजिटल व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी २७ एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. .पुणे शहरात ३ हजार ३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत. तर सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग आहेत. पण यातील अधिकृत कोणते आणि अनधिकृत होर्डिंग कोणते हे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना, नागरिकांनाही ओळखता येत नाही. त्यामुळे महापालिकेचे शुल्क बुडवून व्यवसाय करणाऱ्यांचे फावत आहे. त्याच प्रमाणे अनधिकृत होर्डिंगकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या परवाना निरीक्षकांची जबाबदारी वाढणार आहे..परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे जाहिरात फलकांची माहिती नागरिकांना थेट मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. क्युआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित फलकाचा परवाना क्रमांक, वैधता कालावधी, मालकाची माहिती आणि नूतनीकरणाची स्थिती सहज पाहता येणार आहे..महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून हे क्युआर कोड तयार केले जाणार असून, जाहिरात संस्थांनी ते फलकावर ठरवून दिलेल्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक राहील. क्युआर कोड नसलेले किंवा स्कॅन केल्यानंतर माहिती न दर्शविणाऱ्या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत..क्युआर कोडमधील माहितीमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरात संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.