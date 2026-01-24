पुणे

Pune mayor election: पुण्याचं उपमहापौरपद रिपाइंकडे? 'या' दिवशी पार पडणार निवडणूक प्रक्रिया

Pune Municipal Corporation to elect Mayor and Deputy Mayor on February: महापौर आणि उपमहापौर पदांची निवड प्रक्रिया लवकरच पार पडणार असून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.
Pune Latest News: पुणे महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीचा मुहूर्त अखेर ठरला असून, ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता महापालिका भवनात ही निवडणूक होणार आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडून महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. दरम्यान, महौपारपदासाठी इच्छुक असलेल्या महिला नगरसेवकांनी त्यांचे नाव या पदासाठी अंतिम करावे, यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरु केले आहेत.

