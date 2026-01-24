Pune mayor election: पुण्याचं उपमहापौरपद रिपाइंकडे? 'या' दिवशी पार पडणार निवडणूक प्रक्रिया

Pune Latest News: पुणे महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीचा मुहूर्त अखेर ठरला असून, ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता महापालिका भवनात ही निवडणूक होणार आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडून महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. दरम्यान, महौपारपदासाठी इच्छुक असलेल्या महिला नगरसेवकांनी त्यांचे नाव या पदासाठी अंतिम करावे, यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरु केले आहेत..पुणे महापालिकेची निवडणूक झालेली असली तरी महापौरांची निवड झाल्याशिवाय प्रशासक राज संपणार नाही. त्यामुळे महापौर पदाची निवडणूक कधी होणार याकडे लक्ष लागले होते. महापालिकेतील १६५ पैकी ११९ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. महापौर पदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी पडलेले आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये या पदासाठी इच्छुक महिलांची संख्या मोठी आहे..Sahar Sheikh: येत्या काळात महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवू; सहर शेख यांना पाठिंबा देत इम्तियाज जलीलांचे वादग्रस्त वक्तव्य, काय म्हणाले?.महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून महापौर, उपमहापौर पदाची निवडणूक घेण्यासाठी पीठासीन अधिकारी निश्चित करावा आणि मुख्यसभा कोणत्या दिवशी घ्यावी याची तारीख कळवावी असे पत्र पाठवले होते. त्यास उत्तर देताना विभागीय आयुक्तांनी ६ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे. सकाळी ११ वाजता महापालिकेच्या सभागृहात मुख्यसभा आयोजित केली जाणार आहे..AI Era blue-collar jobs : ‘एआय’ युगात तरूणाईचा ‘ब्लू-कॉलर’ जॉबकडे कल; जेन-झी शोधताय पर्याय, कारण....रिपाइंला उपमहापौर पद?२०१७ प्रमाणे २०२६ च्या निवडणुकीत भाजपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट (रिपाइं) यांच्यासोबत युती केली होती. २०१७ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर पुढची पाच वर्ष रिपाइंकडे उपमहापौरपद ठेवण्यात आले होते. २०२६ च्या निवडणुकीतही भाजप रिपाइं युतीमध्ये रिपाइंने सात जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्यांचे नगरसेवकही निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे यावेळी भाजप रिपाइंला उपमहापौरपद देणार की नाही हे अद्याप ठरलेले नाही. जर भाजपने रिपाइंला हे पद दिले नाही तर भाजपमधील नगरसेवकांसाठी आणखी एक पद उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे महायुतीमध्ये याचा निर्णय काय होतो याकडे लक्ष लागले आहे..मंगळवारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणारमहापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित झाल्यानंतर महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम मंगळवारी (ता. २७) जाहीर केला जाणार आहे. त्यामध्ये महापौर, उपमहापौर निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज कधीपर्यंत भरता येईल यासह अन्य माहिती असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.