Pune Mayor Illegal Flex Banners: शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स आणि जाहिरात फलकांविरोधात कारवाई सुरू केलेल्या पुणे महापालिका प्रशासनाने आता थेट महापौर आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या अनधिकृत फ्लेक्सचा फोटो पोस्ट करत प्रशासनाने उपरोधिक टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आपल्याच पदाधिकाऱ्यांना घरचा आहेर दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवर महापौरांच्या फ्लेक्सचा फोटो पोस्ट करत, "ड्रेनेजची तसदी समजू शकतो. फ्लेक्सची तसदी कशाबद्दल?" असा सवाल करण्यात आला. नागरिकांनी पाठवलेल्या या छायाचित्राच्या माध्यमातून प्रशासनाने अनधिकृत फ्लेक्स लावण्याच्या प्रकारावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे..भाऊ... दादा... साहेब फ्लेक्स काढा! पुणे महापालिकेची अनधिकृत फ्लेक्सवर भन्नाट मोहिम, पुणेकरांनो फोटो काढा अन् 'अशी' करा तक्रार .महापौरांनंतर महापालिका प्रशासनाने काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र ऊर्फ चंदू कदम यांच्या फ्लेक्सचाही फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. या फ्लेक्सवर 'आम्हाला पाहिजे क्लस्टर योजना, आम्ही नागरिकांच्या सोबत' असा मजकूर होता. त्यावर प्रशासनाने "आम्ही नागरिकांच्या सोबत हो, फोटोही नागरिकांनीच पाठवला," अशी उपरोधिक टिप्पणी केली.यापूर्वी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या संदर्भातही महापालिकेच्या सोशल मीडिया हँडलवरून पोस्ट करण्यात आली होती. त्यामुळे अनधिकृत फ्लेक्सच्या मुद्द्यावर प्रशासनाने राजकीय पदाधिकाऱ्यांनाही लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे..नागरिकांसाठी स्वतंत्र पोर्टलशहरातील चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाढदिवस, स्वागत समारंभ, नियुक्त्या तसेच विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फ्लेक्स लावले जातात. यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वारंवार केल्या जात होत्या. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने ' https://bhauflexkadha.pmc.gov.in/' हे स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे..Bhau Flex Kadha Portal : फ्लेक्सविरोधात पुणेकर सरसावले! ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ पोर्टलवर पहिल्याच दिवशी १५० हून अधिक तक्रारी.या पोर्टलवर नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्सचे छायाचित्र अपलोड करून त्याचे ठिकाण नोंदवता येणार आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार संबंधित विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कारवाई केली जाणार आहे..शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६या पोर्टलवर सर्वाधिक अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्या ब्रँड्सची माहिती देणारा स्वतंत्र विभागही तयार करण्यात आला आहे. 'शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६' या उपक्रमांतर्गत 'ब्रँड्स' आणि 'माननीय' असे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. यामध्ये अनधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्या ब्रँड्स आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडे लक्ष वेधले जात आहे..Pune News: अनधिकृत जाहिरात फलकांना दणका; पुणे महापालिकेकडून दंडाच्या रकमेत वाढ; आता दोन लाखांचा दंड.एकीकडे अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात कारवाई सुरू असताना महापालिकेने फ्लेक्सविरोधी मोहीमही तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, या मोहिमेत राजकीय पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या फ्लेक्सवरही सातत्याने कारवाई होणार का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.