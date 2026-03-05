पुणे
Pune Municipal Corporation : अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे अनधिकृत बांधकामांकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष; स्थायी समितीत खडाजंगी
PMC unauthorized construction controversy : पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत अनधिकृत बांधकामांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले; अधिकारी आणि मुकादमांच्या 'अर्थपूर्ण' व्यवहारामुळेच शहरात बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहत असल्याचा खळबळजनक आरोप सुहास टिंगरे यांनी केला आहे.
पुणे : महापालिकेचे अधिकारी अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे शहरातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकाम कारवाई करत नाहीत. बांधकामे पूर्ण झाल्यावरच कारवाई कशी होते ? असा प्रश्न स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावरून स्थायी समितीमध्ये खडाजंगी झाली.