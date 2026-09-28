Pune Cleanliness Drive: पुण्यात अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून ८ महिन्यांत १.८७ कोटींचा दंड; दंडवाढीचा प्रस्ताव तयार

पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, कचरा टाकणे आणि उघड्यावर लघुशंका करून अस्वच्छता करणाऱ्यांविरोधात पुणे महापालिकेने गेल्या आठ महिन्यांत १ कोटी ८७ लाख ८२ हजार ३२५ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. पण तरीही कायद्याचा धाक निर्माण होत नसल्याने बेशिस्त नागरिकांना दणका देण्यासाठी दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. .पुणे शहर स्वच्छ असावे यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पण अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, कचरा जाळणे, राडारोडा टाकणे, लघुशंका किंवा शौच करणे आदींमुळे अस्वच्छता निर्माण होत आहे. महापालिकेने अशा चुकीच्या सवयी बंद करण्यासाठी बेशिस्त नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करून अशा गोष्टींना प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि अस्वच्छता करणे यासाठी सर्वाधिक ११ हजार ४९९ कारवाया करण्यात आल्या असून, त्यातून ९० लाख ३६ हजार ९६१ रुपयांचा दंड जमा झाला आहे. बांधकामाचा राडारोडा उघड्यावर टाकणाऱ्यांविरोधात २५६ कारवायांतून ४६ लाख ४४ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. प्लास्टिकविरोधी मोहिमेत ५९१ प्रकरणांत ३ हजार ४१६.९ किलो प्लास्टिक जप्त करून ३१ लाख ५१ हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांविरोधात २ हजार ८२१ कारवाया करून ५ लाख ७३ हजार ५०० रुपये दंड आकारण्यात आला. महापालिकेने मे महिन्यात सर्वाधिक ३६ लाख ७१ हजार ९६५ रुपयांची दंडवसुली केली, तर फेब्रुवारीत सर्वाधिक २ हजार ९६३ पावत्या फाडण्यात आल्या..अशी आहे दंडाची रक्कममहापालिकेच्या सध्याच्या नियमानुसार रस्त्यावर थुंकणे १ हजार रुपये, राडारोडा टाकणे प्रति गाडी २५ हजार रुपये, कचरा टाकणे ५०० रुपये, कचरा जाळणे ५ हजार रुपये, लघुशंका करणे २०० रुपये, शौच करणे ५०० रुपये, जलस्रोत दूषित करणे ५०० रुपये इतका दंड आहे. २०१६ मध्ये ही दंडाची रक्कम निश्चित केली आहे. गेल्या १० वर्षांत या रकमेत वाढ केली गेलेली नाही. २०२६ च्या आठ महिन्यात १ कोटी ८७ लाख रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे. तर २०२५ मध्ये ५३ हजार ३९३ जणांवर कारवाई करून ३ कोटी ७७ लाख ५० हजार ३५२ रुपयांचा दंड वसूल केला होता..‘‘शहर घाण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी २०१६ मध्ये दंडाची रक्कम निश्चित केली आहे. या रकमेत वाढ करण्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.’’- संतोष वारूळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.