पुणे

PMC Election 2025 : PMC निवडणुकीचा सस्पेन्स कायम! आरक्षणाची सोडत कधी? आयोगाने नियमावली दिली, पण तारीख गुलदस्त्यातच

SEC Releases Guidelines for Pune PMC Reservation Draw : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला अंतिम रूप मिळाल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाच्या सोडतीची नियमावली जाहीर केली असली तरी, दिवाळीनंतरच ही सोडत काढली जाणार असल्याने इच्छुकांनी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Reservation Draw Date Still a Mystery Despite SEC Guidelines

Reservation Draw Date Still a Mystery Despite SEC Guidelines

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेची प्रभा रचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे याची नियमावली राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. पण ही सोडत कधी निघणार या हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच ठेवलेले आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
pmc
election pune
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com