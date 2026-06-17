पुणे ः पाणी कपातीमुळे पुण्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झालेली असल्याने नगरसेवकांकडून पुणेकरांच्या वतीने कैफियत मांडली जात होती, प्रशासनाला जाब विचारला जात होता. त्यावर आयुक्तांकडून आश्वासन असा खुलासा मिळेल या प्रतिक्षेत नगरसेवक होते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक गफूर पठाण यांनी पाण्याच्या विषयावर बोलतानाच बोपोडील दर्ग्यावरील कारवाईचा विषय काढताच भाजपचे नगरसेवक त्यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. याप्रकरणात जोरदार वादंग झाल्याने सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली अन् ६० लाख पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय अनुत्तरीत राहिला. .पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठ्याने तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. पाऊस लांबणीवर पडल्याने उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोमवारपासून (ता. १५) शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. पण महापालिकेने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पाणी न येणे, गढूळ पाणी येणे, अर्धातास देखील पाणी न येणे यामुळे नागरिक टंचाईला सामोरे जात आहे. आज महापालिकेच्या मुख्यसभेत (ता. १७) पाणी टंचाईचा मुद्दा विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर अनेक नगरसेवकांनी या विषयावर भाषणे करत आपापल्या भागातील समस्या मांडल्या..कोंढव्यातील नगरसेवक गफूर पठाण यांनीही त्यांच्या भाषणातून कोंढवा भागातील पाणी टंचाईची समस्या मांडत होते. हा विषय मांडताना त्यांनी मध्येच बोपोडी येथील दर्ग्यावर महापालिकेने कारवाई केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर लगेच भाजपच्या नगरसेवकांनी पाण्याच्या विषयावर बोला असे सांगत पठाण यांच्या आसनाकडे धाव घेतली. पठाण यांनी हातात तिरंगा झेंडा घेत मला विचार मांडण्याचे अधिकार संविधानाने दिले आहेत असे सांगत त्यांचा मुद्दा मांडू लागले. तो पर्यंत सुनील पांडे, रवींद्र साळेगावकर, व्यंकोजी खोपडे हे यांच्याकडे आक्रमकपणे जात शांत बसण्यास सांगितले. यावेळी विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करत भाजप नगरसेवकांना तेथून बाजूला काढले..विरोधकांनी याविरोधात महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे तक्रार करत सभागृहात ही गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही असे सांगितले. त्याचवेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यासाठी तहकुबी मांडली. विरोधक गोंधळ घातल असताना सर्वसाधारण सभा तहबूक करण्यात आली..पठाण यांच्यानंतर केवळ तीन नगरसेवकांची भाषणे सुरू होती. पण सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांना भिडल्याने सभा तहबूक होऊन पाण्याची चर्चा अर्धवट राहिली. जवळपास २० नगरसेवकांनी पाणी टंचाईवर भाषणे केली, उपाययोजना सुचविल्या होत्या. या वादंगामध्ये या सर्व सूचना, समस्या बाजूला पडल्या..विरोधक करणार आंदोलनयासंदर्भात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेत्यांनी व नगरसेवकांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या घटनेचा निषेध केला. महापालिकेच्या सभागृहात महात्मा फुले यांच्यापासून अनेक मोठ्या नेत्यांनी कामे केली आहेत. असे असताना पाशवी बहुमताच्या जोरावर भाजपचे नगरसेवक विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांवर गुंडगिरी करत आहेत. आजचा हा प्रकार बघून महिला नगरसेविका घाबरल्या. हा प्रकार सहन करण्यासारखा नाही. याविरोधात उद्या (ता. १८) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर सर्व विरोधीपक्षाचे नगरसेवक आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. तसेच पुढच्या सर्वसाधारणसभेत बोपोडी दर्ग्याचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले..‘‘महापालिकेच्या सभागृहात जे घडले ते योग्य नाही, सर्व नगरसेवकांनी शिस्तीत वागले पाहिजे. जर विरोधी नगरसेवकाचा मुद्दा पटला नाही तर जागेवर थांबून त्यास विरोध केला पाहिजे. पाणी टंचाईवर आयुक्तांकडून आज खुलासा केला जाणार होता. तो पुणेकरांसाठी महत्वाचा होता. तो खुलासा झाला नाही याचे वाईट वाटते.’’- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.