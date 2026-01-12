पुणे

PMC Abhay Yojana : पुणेकरांनो घाई करा! अभय योजनेचे शेवटचे ७२ तास शिल्लक; ७५ टक्के सवलत गमावू नका!

Property Tax Rebate Pune : पुणे महापालिकेच्या अभय योजनेचे शेवटचे तीन दिवस शिल्लक असून थकबाकीदारांना ७५ टक्के दंडमाफीचा लाभ घेण्याची ही शेवटची संधी आहे. १५ जानेवारीनंतर कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही आणि सक्तीची वसुली केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Only 3 Days Left for PMC Property Tax Abhay Yojana

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना राबविली आहे. त्याचे शेवटचे तीन दिवस शिल्लक असून, १५ जानेवारीनंतर ही योजना बंद होणार आहे. आत्तापर्यंत या योजनेतून महापालिकेने ५७५ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे.

