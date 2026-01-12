PMC Abhay Yojana : पुणेकरांनो घाई करा! अभय योजनेचे शेवटचे ७२ तास शिल्लक; ७५ टक्के सवलत गमावू नका!

पुणे : मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना राबविली आहे. त्याचे शेवटचे तीन दिवस शिल्लक असून, १५ जानेवारीनंतर ही योजना बंद होणार आहे. आत्तापर्यंत या योजनेतून महापालिकेने ५७५ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे..शहरातील विकास कामा, भूसंपादनासाठी महापालिकेकडे निधीची कमतरता असल्याने महापालिकेने मिळकतकराची अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. १५ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत जे थकबाकीदार थकबाकी भरतील, त्यांना दंडावरील रकमेत ७५ टक्के सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे थकबाकीची मुळ रक्कम आणि थकबाकीवरील २५ टक्के दंड एवढी रक्कम भरावी लागणार होती.\r\n\r.Pune Animal Welfare : श्वानासोबत छेडछाडीची खोटी चित्रफीत व्हायरल; वडकीतील संस्थेची फुरसुंगी पोलिसांत धाव!.या योजनेतून महापालिकेला किमान ८०० कोटी रुपये प्राप्त होतील अशी अपेक्षा होता. पण अपेक्षेपेक्षा कमी पैसे योजनेतून वसूल झाले आहेत. सोमवारी (ता. १२) सायंकाळपर्यंत एका दिवसात ४९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर एकूण ५७५ कोटी रुपये या योजनेतून वसूल झाले आहेत. या योजनेचे आणखी तीन दिवस शिल्लक आहेत. त्यानंतर अभय योजनेतून दंडावरची सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी अद्याप थकबाकी भरलेली नाही, त्यांनी तीन दिवसात रक्कम भरावी. .अन्यथा त्यांनतर १०० टक्के दांडसह मुळ थकबाकीची रक्कम सक्तीने वसूल करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही थकबाकी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन भरता येऊ शकते, तसेच नागरी सुविधा केंद्र सकाळी ९.४५ ते सांयकाळी ६ पर्यंत खुले ठेवले जाणार आहेत. पुणे महापालिकेने अंदाजपत्रकात मिळकतकरातून २४८७ रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट्य ठेवले होते. त्यापैकी आत्तापर्यंत २३५८ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. गेल्यावर्षी एवढी रक्कम जमा होण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंतची वाट पहावी लागली होती. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आणखी अडीच महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सुमारे २५०० रुपये मिळकतकर वसूल होऊ शकतो, अशी माहिती महापालिका प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.