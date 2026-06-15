पुणे

Pune Developer Death: बांधकाम व्यावसायिक कपिल गांधी यांचे हृदयविकाराने निधन

बांधकाम क्षेत्रातील प्रगल्भ उद्योजक, क्रेडाईतील सक्रिय भूमिका आणि सिग्मा वन लँडमार्क्स-युनिव्हर्सलचे संचालक म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी करणारे कपिल गांधी यांचे हृदयविकाराने निधन
Public-Private Partnership Framework: PMC Ratifies ₹101 Crore Educational Fiscal Outlay Slabs

Public-Private Partnership Framework: PMC Ratifies ₹101 Crore Educational Fiscal Outlay Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक आणि सिग्मा वन लँडमार्क्स-युनिव्हर्सलचे संचालक कपिल गांधी (वय ४७) यांचे सोमवारी निधन झाले. ते काही दिवसांपासून आजारी होते. वैद्यकीय उपचारानंतर त्यांची प्रकृती सुधारली होती. मात्र, सोमवारी हृदयविकाराने त्यांचे निधन झाले.

Loading content, please wait...
pune
death
Business
Developed
developers