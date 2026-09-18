पुणे

Pune Illegal PG Hostels : लोहगावमध्ये ११ बेकायदेशीर पीजी हॉस्टेल सील; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या जागामालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

लोहगाव-निंबाळकर नगर परिसरातील विनापरवाना पीजी व हॉस्टेलवर महापालिकेची धडक; ११ इमारती सील, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत जागामालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी
Eleven Illegal PG Hostels Sealed in Lohegaon by PMC

Eleven Illegal PG Hostels Sealed in Lohegaon by PMC

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्या अनधिकृत पेईंग गेस्ट (पीजी) आणि हॉस्टेलविरोधात महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. लोहगाव आणि निंबाळकर नगर भागात तपासणीदरम्यान अग्निशामक यंत्रणा आणि पालिकेची कोणतीही परवानगी नसलेले ११ पीजी हॉस्टेल शुक्रवारी सील करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या अशा विनापरवाना हॉस्टेलच्या जागामालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिले आहेत.

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