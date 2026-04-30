PMC power saving deal flop: वीज बचतीचा 'महा-फ्लॉप' करार - महाप्रितला भार सोसेना

पुणे : पुणे महापालिकेचा २०० कोटींचा वीज खर्च वाचवण्यासाठी 'महाप्रित'सोबत केलेला करार म्हणजे निव्वळ 'कागदी घोडे' ठरले आहेत. करार होऊन चार वर्षे उलटली, तरी ९० टक्के काम अद्याप प्रलंबितच आहे. २१ हजार पथदिवे बदलण्या पलिकडे महाप्रितने काही केलेले नाही. उर्वरित विद्युत उपकरणे बदलणे व वीज बचतीचा आराखडा (डीपाआर) ही सादर केलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेची वीज वाचवण्याचे आव्हान पेलण्यात 'महाप्रित' अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, स्मशानभूमी, उद्याने,मंडई, पथ दिवे, नाट्यगृहे, समाजमंदिर, प्राणीसंग्रहालय, क्षेत्रीय कार्यालये, क्रीडांगण यासह इतर ठिकाणी वर्षभरात २९ कोटी १० लाख युनिट वीज वापर होतो. ही आकडेवारी २०२२ मधील असून, २०२६ मधील आकडेवारी विद्युत विभागाकडे उपलब्ध नाही. वीज बचतीसाठी विद्युत विभागाने प्रथम निविदा मागवली होती. पण ती निविदा वादग्रस्त ठरणार हे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यानंतर राज्य शासनाच्या महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित कंपनीसोबतचा (महाप्रित) प्रस्ताव पुढे आणला. त्यामध्ये महापालिकेतील सर्व यंत्रणा बदलून, तेथे नवीन उपकरणे लावून महाप्रित वीज बचत करेल. किमान १५ टक्के वीज बचत केली तर त्यांना त्याचा मोबदला म्हणून ८० टक्के रक्कम दिली जाणार आणि २० टक्के रक्कम ही महापालिकेला मिळणार आहे. यासंदर्भात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये महापालिका आणि महाप्रितमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. महाप्रितसोबत करार झाल्यानंतर, त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आली.त्यावेळी पाणी पुरवठा विभागातील सर्व पंपिंग स्टेशन, रुग्णालय, स्मशानभूमी, पुणे मनपा मुख्य भवन, सांस्कृतिक भवन, नाट्यगृहे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, क्षेत्रीय कार्यालये यासह आदी ठिकाणी एनर्जी ऑडिट करण्यासाठी महाप्रितची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. वीज बचत करण्यासाठी महाप्रितकडून विद्युत उपकरणे, मोटारी यासह इतर साहित्य विनामोबदला बदलले जाणार आहेत, असे सांगण्यात आले होते..फायदा झापा पण काम मर्यादीतमहाप्रितने सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील पथदिव्यांच्या १० हजार ४१६ फिटिंग्ज बदलण्याचे काम हाती घेतले. त्यानंतर धनकडवडी-सहकारनगर येथे ९ हजार ९५३ आणि वारजे माळवाडी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये १ हजार ३७० फिटिंग्ज बदलल्या आहेत. २०२३-२४ मध्ये वीज वापर कमी होऊन ७७.२१ लाख रुपयांच्या वीज बिलात बचत झाली, २०२४-०२५ मध्ये १.५३ कोटी तर २०२५ मध्ये आत्तापर्यंत २.७१ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यापैकी महापालिकेची ११.६ टक्के म्हणजे ५८.२५ लाख रुपये बचत झाली आहे. तर महाप्रितला यातून ८८.४ टक्के म्हणजे तब्बल ४.४४ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. यातून आत्तापर्यंत बचतीचे प्रमाण ६७ टक्क्यावर गेले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प फायदेशीर ठरत असला तरी कामाचा वेग संथ असल्याने त्याचा हेतू साध्य होत नाही अशी स्थित आहे..अन्य कामांची निविदा नाहीचयासंदर्भात विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर विचारले असता त्या म्हणाल्या, ''महाप्रितने करार केल्यानंतर वर्षभरात संपूर्ण प्रकल्पाचा डीपीआर महापालिकेला देणे गरजेचे होते. पण त्यांनी केवळ तीन क्षेत्रीय कार्यालयाचे पथदिवे बदलण्याचे काम गेल्या चार वर्षात केले आहे. उर्वरित कामांची निविदाही काढलेली नाही व डीपीआरही दिलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला वीज बचतीचा फायदा जास्त झालेला नाही.''.महाप्रितकडून हे काम होणे अपेक्षित- महापालिकेच्या वीज वापरात १५ टक्के वीज बचत.- करारानंतर ६० दिवसात वीज बचतीचा डीपीआर देणे आवश्यक होते.- महाप्रितकडून उपकरणांची देखभाल व दुरुस्ती विनामोबदला महाप्रित करणार.- प्राथमिक अभ्यासानुसार महाप्रितकडून सुमारे ८० कोटीची गुंतवणूक- ८ वर्षानंतर बदललेली सर्व यंत्रणा, साहित्य, उपकरणे महापालिकेला हस्तांतरित करावी लागणार.हे काम झालेले नाही- वीज बचतीसाठी एसी, फॅन, ट्यूब लाइट, पंप अन्य उपकरणे वीज उपकरणे बदलली नाहीत- बिल कमी येणारे नवी उपकरणे लावली नाहीत- सर्व विभागांमधील विद्युत उपकरणांची माहिती संकलीत करून डीपीआर करणे अपेक्षित- बहुतांश प्रकल्प कागदावरच राहिलेला आहे..प्रमुख विभागांचा होणारा वीज वापर आणि त्याचे बिलविभाग - वार्षिक वीज वापर(युनिट) -रक्कममैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र - ९.२ कोटी -२०.८३कोटीजल शुद्धीकरण केंद्र - १८.८४ कोटी - १२३.१२कोटीरुग्णालये - ४०.१२ लाख - १.९६ कोटीनाट्यगृहे -४.१५ लाख -३०.२५ लाखस्मशानभूमी - १५.५९ लाख -७६.७६ लाखशाळा - ६.८५ लाख -३.३३ कोटीक्षेत्रीय कार्यालये -१७.९६ लाख - १.३० कोटीकचरा प्रकल्प -१२.५२ लाख - ९१.१८ लाखक्रीडांगणे - ६७ हजार - ४.९१ लाखहॉटमिक्स प्लांट -२.९२ लाख - २१.२७ लाखबायोगॅस प्लांट -९.६२ लाख - ७०.०४ लाखइतर - ३.३५ लाख - २४.२८ लाख.