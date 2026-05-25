Pune Property Tax Discount: मिळकतकर सवलतीसाठी फक्त सहा दिवस शिल्लक; पुणे महापालिकेत आतापर्यंत ८४६.७८ कोटींची वसुली

पुणे : महापालिकेच्या मिळकतकर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी शेवटचे सहा दिवस शिल्लक आहेत. ३१ मे नंतर मिळकतकरावरील ५ ते १० टक्क्यांची सवलत बंद होणार आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी अजूनपर्यंत कराची रक्कम भरलेली नाही, त्यांनी त्वरित रक्कम भरावी असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. दरम्यान १ एप्रिलपासून २५ मे पर्यंत ४.९६ लाख मिळकतधारकांनी ८४६.७८ कोटींचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. .महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाची देयके नागरिकांना यापूर्वीच पाठवण्यात आली आहेत. वेळेत कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासनाने सर्वसाधारण करामध्ये पाच ते १० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. ही सवलत केवळ ३१ मेपर्यंत लागू राहणार असून, या मुदतीत संपूर्ण कर भरणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक सवलत दिली जात आहे. मात्र, मुदतीनंतर पैसे भरणाऱ्या नागरिकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे..शहरात सुमारे १५.०५ लाख मिळकती असून, १ एप्रिल ते २५ मे २०२६ या कालावधीत ४ लाख ९६ हजार ३२५ मिळकतधारकांनी कर भरला आहे. पैसे भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंटला नागरिकांनी मोठे प्राधान्य दिले आहे. एकूण वसुलीपैकी ३ लाख ५८ हजार २४ नागरिकांनी म्हणजेच ७२.१३ टक्के जणांनी ५५७. ०२ कोटी रुपयांचा ऑनलाइन कर जमा केला आहे. ५१ हजार ९९२ नागरिकांनी धनादेशाद्वारे २१४.८९ कोटी आणि ८६ हजार ३०९ नागरिकांनी ७४.८७ कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा केले आहेत..३१ मेनंतर कर भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. सातत्याने थकबाकी ठेवणाऱ्या मिळकतधारकांवर मालमत्ता जप्ती व लिलावाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे उर्वरित नागरिकांनी ३१ मेपूर्वी कर भरून सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..यंत्रणा होते ठप्पशेवटच्या दोन दिवसात महापालिकेकडे कर भरणा करणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. तसेच ३० व ३१ मे रोजी शनिवार आणि रविवार आलेला आहे. त्यामुळे ही संख्या आणखी वाढणार आहे. पण गेल्या काही वर्षातील अनुभवानुसार शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांची संख्या खूप वाढते, त्यामुळे महापालिकेचे संकेतस्थळ बंद पडते. आर्थिक व्यवहार होत नसल्याने प्रचंड गोंधळ होतो. दुसरीकडे नागरी सुविधा केंद्रावर लांबच्या लांब रांगा लागतात. प्रशासनाला संकेतस्थळ हँग होऊ नये यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात नसल्याने दरवर्षी हाच त्रास नागरिकांना होत असतो. त्यामुळे नागरिकांनी त्यापूर्वीच कर भरणे त्यांच्या हिताचे राहील.