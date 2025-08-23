पुणे

PMC News : महापालिकेची मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले; १७ हजार कोटी रुपये अद्याप येणे, महापालिकेकडून विविध उपाययोजनांवर भर

Pune Property Tax : पुणे महापालिकेकडून मिळकतकर न भरल्यास मालमत्ता जप्तीपासून नळजोड तोडण्यापर्यंतची कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
Pune Property Tax
Pune Property TaxSakal
पांडुरंग सरोदे@spandurangSakal
Updated on

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून मिळकतकर भरण्यासंदर्भात वारंवार सूचना देऊनही एकूण मिळकतकरधारकांपैकी सुमारे साडेसात लाखइतक्‍या मालमत्ताधारकांकडून मिळकतकर भरण्याकडे पाठ फिरवली जात आहे. त्यामध्ये शासकीय संस्थांसारख्या थकबाकी न मिळणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. असे असले तरीही हजारो कोटी रुपये मिळकतकराच्या थकबाकीचा महसूल तिजोरीत येण्यासाठी महापालिकेने आता कंबर कसली आहे. त्यासाठी मालमत्ता जप्ती, नळजोड तोडणे, लिलावासारख्या कारवाईवर भर देण्यासह अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून त्यांना थकबाकी गोळा करण्यासाठीचे लक्ष्य देण्यावर आता भर देण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Property Tax
pmc
tax
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com