Pune Tax Hike: निवडणूक झाली, आता पुणेकरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स वाढणार! 'एवढ्या' करवाढीचा प्रस्ताव; 10 वर्षांपासून झाली नाही वाढ

property tax increase to be taken by newly elected Standing Committee: नव्याने स्थापन झालेली स्थायी समिती यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. मागच्या दहा वर्षांपासून पुण्यामध्ये मालमत्ताकर वाढलेला नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Breaking News: पुणे महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु असताना त्यामध्ये उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात ८ ते १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या समोर ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांवरील कराचा बोजा वाढणार आहे. मात्र, याचा अंतिम निर्णय नव्याने निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. त्याचा निर्णय ते काय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

