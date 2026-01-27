Pune News : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव, पुणेकरांची चिंता वाढली

पुणे : पुणे महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु असताना त्यामध्ये उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात ८ ते १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या समोर ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांवरील कराचा बोजा वाढणार आहे. मात्र, याचा अंतिम निर्णय नव्याने निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. त्याचा निर्णय ते काय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. .महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८ ते १० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव तयार केला असून, यापूर्वीच २०१६ मध्ये ११ टक्के मिळकतकरात वाढ करण्यात आली होती. गेल्या १० वर्षापासून करवाढ झालेली नाही. त्यामुळे ही वाढ प्रस्तावित केली जाणार आहे. .Yearly Horoscope: हे वर्ष तुम्हाला कसे जाणार..? नशिबाची दारं उघडणार की आणखी प्रतिक्षा..?.नियमानुसार २० फेब्रुवारीपूर्वी कर वाढीचा निर्णय आवश्यक असल्याने, प्रशासनाने स्थायी समितीत प्रशासनाकडून मांडला जाणार आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात महापौरपदाची निवडणूक होऊन त्यानंतर स्थायी समितीच अध्यक्षांची निवड होईल. स्थायी समितीच्या बैठकीत नवीन स्थायी समिती अध्यक्ष ही करवाढ करायची की नाही याचा निर्णय घेणार आहेत..अशीही शक्यतासत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीच्या आधी नागरिकांची नाराजी ओढा नये यासाठी करवाढ करून बोजा टाकला जात आहे. पण आता २०२९ शिवाय कोणतीही निवडणूक नसल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून धाडसी निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी म्हणून उपाययोजना करताना येणारे नवीन स्थायी समिती अध्यक्ष मिळकतकर वाढ करणार की अन्य पर्याय सुचवून उत्पन्न वाढवणार याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.