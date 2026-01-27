पुणे

Pune News : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव, पुणेकरांची चिंता वाढली

Pune Municipal Corporation property tax hike proposal : पुणे महापालिकेच्या २०२६-२७ अर्थसंकल्पात उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात ८ ते १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. अंतिम निर्णय नव्या सत्ताधाऱ्यांकडे असून, करवाढ होणार की पर्यायी मार्ग निवडले जाणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
Pune Municipal Corporation property tax hike proposal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु असताना त्यामध्ये उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात ८ ते १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या समोर ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांवरील कराचा बोजा वाढणार आहे. मात्र, याचा अंतिम निर्णय नव्याने निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. त्याचा निर्णय ते काय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

Budget
Property Tax
tax
pune muncipal corporation

