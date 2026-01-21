PMC contract worker insurance

sakal

पुणे

Pune News : कोलमडलेला संसार महापालिकेने सावरला; कामगाराच्या अपघातीमृत्यूनंतर १० लाखाची मदत

PMC contract worker insurance : पुणे महापालिकेतील कंत्राटी कामगार निवांत अवसरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा आधार मिळाला आहे. प्रशासनाने अनिवार्य केलेल्या विमा योजनेमुळे एका कोलमडलेल्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा लाभली आहे.
पुणे : पुणे महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या सुधारणांमुळे एका कामगाराच्या कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला आहे. निवांत अवसरे यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची रोख मदत महापालिकेने व ठेकेदाराने केली आहे. त्यामुळे घरातील कर्त्याव्यक्तीच्या अपघाती निधनामुळे कोलमडलेला संसार पुन्हा सावकरण्यासाठी ही मदत महत्वाची ठरणार आहे.

