Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवासाठी पुणे महापालिका सज्ज

पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवास उद्यापासून (ता. २७) सुरुवात होत आहे.
पुणे - पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवास उद्यापासून (ता. २७) सुरुवात होत असून, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणाऱ्या या उत्‍सवात लाखो भाविक सहभागी होतात.

