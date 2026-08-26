Pune Civic Action: पुण्यात खड्ड्यांची ‘रस्ते सफारी’ : दुचाकीवरून रोज पाहणीचे आदेश, गणेशोत्सवापूर्वी दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह

पुणे : पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे आवश्यक होते. पण हे काम झाले नसल्याने व टीकेची झोड उठल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांपासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी चारचाकी वाहनांऐवजी दररोज दुचाकीवरून रस्त्यांची पाहणी करावी, असे आदेश शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी काढले आहेत. त्यामुळे ‘वरातीमागून घोडे’ अशीच अवस्था महापालिका प्रशासनाची झाली आहे..पावसाळ्यामुळे शहरातील अनेक प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून रस्त्यांवरील चेंबरची झाकणे तुटलेली किंवा खचलेली आहेत. पादचारी मार्ग अतिक्रमणांनी गिळले आहेत अशी अवस्था आहे. त्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी होत असून, पादचारी रस्त्यावरून चालत असल्याने वाहनचालकांनाही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून सत्ताधारी व प्रशासनाला धारेवर धरले जात असताना आता हतबल झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे..या पार्श्वभूमीवर शहर अभियंते अनिरुद्ध पावसकर यांनी पथ विभागातील अभियंत्यांना लेखी आदेश काढला आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांपासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी चारचाकी वाहनांऐवजी दररोज दुचाकीवरून रस्त्यांची पाहणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिमंडळ क्रमांक एक ते पाच तसेच त्यांच्या अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पथ विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही या पाहणीत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे..दोन तास शहराची ‘रस्ते सफारी’अधिकाऱ्यांनी सकाळच्या सत्रात सकाळी ९.४५ ते ११.४५ या वेळेत दुचाकीवरून पाहणी करायची आहे. या पाहणीत रस्त्यांवरील खड्डे, झीज, जलवाहिनी व मलवाहिन्यांची झाकणे, पदपथांवरील अतिक्रमणे यासह अन्य समस्या शोधायच्या आहेत. वाहतुकीची सुरक्षितता आणि रस्त्याची वाहन चालविण्याची गुणवत्ता तपासून आवश्यक उपाययोजनांचा दैनंदिन अहवाल विभागप्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते दुरूस्त होणार का?पुण्याचा गणेशोत्सव अवघ्या काही आठवड्यांवर आला आहे. मध्यवर्ती भागासह उपनगरामधील रस्त्यांवर खड्डे पडले असून पादचारी मार्ग खराब झाले आहेत. हे दुरुस्तीचे काम गणपतीच्या आगमनापूर्वी होणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. तसेच महापालिकेने २३ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर या कालावधीत खड्डे बुजवा मोहीम राबविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पण हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.