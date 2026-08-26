पुणे

Pune Civic Action: पुण्यात खड्ड्यांची ‘रस्ते सफारी’ : दुचाकीवरून रोज पाहणीचे आदेश, गणेशोत्सवापूर्वी दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह

पावसाळ्यानंतर शहरातील रस्त्यांची चाळण, खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त; टीकेच्या झोडीनंतर महापालिकेचे अचानक जागे होणे आणि अभियंत्यांना दुचाकीवरून रोज ‘रस्ते सफारी’चे आदेश
Pune civic engineers ordered to inspect roads on two-wheelers daily to identify potholes and road safety issues.

Pune civic engineers ordered to inspect roads on two-wheelers daily to identify potholes and road safety issues.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे आवश्‍यक होते. पण हे काम झाले नसल्याने व टीकेची झोड उठल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांपासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी चारचाकी वाहनांऐवजी दररोज दुचाकीवरून रस्त्यांची पाहणी करावी, असे आदेश शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी काढले आहेत. त्यामुळे ‘वरातीमागून घोडे’ अशीच अवस्था महापालिका प्रशासनाची झाली आहे.

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