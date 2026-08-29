Pune Road Works Slow: पुण्यात रस्त्यांच्या कामाचा खोळंबा; अपुऱ्या डांबर पुरवठ्यामुळे खड्डे बुजविण्याचे काम संथ

पुणे : शहरातील खड्डे बुजविण्याचे आव्हान निर्माण झालेले असताना महापालिकेकडून हॉटमिक्स प्लांट पूर्ण क्षमतेने चालवला जात नसल्याने खड्डे बुजविण्याचे कामही संथ गतीने सुरू आहे. शनिवारी येरवडा प्लांटमधून २८० टन खडीमिश्रित डांबर क्षेत्रीय कार्यालयांना पुरविण्यात आले असून, हा पुरवठा अपुरा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातच महापालिकेने उभारलेल्या नव्या प्लांटलाही नागरिकांनी विरोध केल्याने महापालिकेपुढील डोकेदुखी वाढली आहे. .येरवडा येथील महापालिकेचा बॅच मिक्स (हॉटमिक्स) प्लांट शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालये आणि मुख्य पथ विभागाला डांबरी मिश्रणाचा पुरवठा करतो. या प्लांटमधून प्रतितासाला १२० टन माल तयार होऊ शकतो. शहरातील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांची डागडुजी आणि पुनर्डांबरीकरणासाठी या मिश्रणाचा वापर केला जातो. प्लांट वर्षभर सुरू ठेवण्यासाठी डांबर, एलडीओ, इमल्शन आणि थर्मिक ऑइलचा सातत्याने पुरवठा आवश्यक असल्याने हे साहित्य खरेदी केले जाते. महापालिकेच्या मालकीचा हा एकमेव प्लांट असल्याने त्यावरच संपूर्ण शहर अवलंबून आहे. पावसाळ्यात खडी भिजल्याने अनेकदा प्लांट बंद ठेवावा लागतो, तसेच गेल्या महिन्यात महावितरणने वीज पुरवठा बंद केल्याने येथील कामकाज ठप्प झाले होते. अशा अनेक समस्या निर्माण होत असल्याने डांबरीकरणाचे काम ठप्प होते..डांबर देण्याची जबाबदारी महापालिकेचीपुणे महापालिकेने १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला २.४० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी नियुक्त झालेल्या ठेकेदारांना हॉटमिक्स प्लांटमधून माल उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. माल उपलब्ध झाला की ठेकेदाराकडून खड्डे बुजविण्याचे काम केले जाते. खड्डे बुजविण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन ठेकेदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण महापालिकेकडून कमी प्रमाणात हॉटमिक्स माल पुरवठा केला जात असल्याने खड्डे बुजविण्याचे काम संथ गतीने सुरू आहे..कधी प्लांट बंद तर कधी अपुरा मालमहापालिकेचा हा हॉटमिक्स प्लांट विविध कारणांनी बंद ठेवला जातो. तर कधी दिवसभरात केवळ २०० ते ३०० टन माल तयार केला जातो. गेल्या आठवड्यात प्लांट दोन दिवस बंद होता. आज केवळ २८० टन माल तयार केला असून, तो १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना पुरविण्यात आला आहे. सध्या पाऊस ओसरल्याने खड्डे बुजविण्याच्या कामाला गती येणे आवश्यक आहे, पण अपुऱ्या क्षमतेने कामाचा खोळंबा होत आहे..‘‘येरवडा येथील प्लांट जुना झाल्याने तो जास्त क्षमतेने चालवला जात नाही. प्लांटबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी असतात, पाऊस सुरू झाला की माल तयार होण्याचे प्रमाण कमी होते. शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी माल उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच पुढील आठवड्यात नवीन प्लांट सुरू होणार आहे.’’-रोहिदास गव्हाणे, अधीक्षक अभियंता, पथ विभाग.‘‘खड्डे बुजविण्याचे काम महत्त्वाचे असले तरी येरवडा भागात लोकवस्ती वाढलेली आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा त्रास होत असून, येरवड्यातील प्लांट शहराबाहेर स्थलांतरित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक आहे.’’- अविनाश साळवे, नगरसेवक.नवीन प्लांटवरून गदारोळमहापालिकेने येरवडा येथे १६० टन प्रति तास या क्षमतेचा नवीन हॉटमिक्स प्लांट उभा केला आहे. त्याची चाचणी सुरू असताना त्यातील कचरा, धूळ उडून परिसरातील लोकवस्तीमध्ये गेली. त्यावरून नागरिकांनी आंदोलन केले होते. या प्लांटला अद्याप प्रदूषण मंडळाची मान्यता मिळालेली नाही. तरीही चाचणी केल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत येरवडा भागातील नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठवली होती. तसेच हा प्लांट शहराबाहेर स्थलांतरित करा, अशी मागणी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.