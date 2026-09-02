DBT News : पुणे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेशाची डीबीटी रक्कम कधी मिळणार? अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपताना प्रस्तावाला मंजुरी

पुणे : पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश व शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण समितीने प्रस्ताव मंजूर केला आहे. शाळा जून महिन्यात सुरु झालेली असली तरी या मंजुरीसाठी तीन महिने वाट बघावी लागली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्षात हातात रक्कम पडेपर्यंत आणखी महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे. थोडक्यात अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे पैसे मिळणार आहेत. .महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यास प्रशासनाकडूनच विलंब झाला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ५ ऑगस्ट रोजी याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला सोमवारी (ता. ३१) झालेल्या महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली असून, आता तो स्थायी समितीसमोर जाणार आहे..शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना, गणवेशासाठी डीबीटीचा निर्णयच उशिराने घेण्यात आल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे. शालेय साहित्य खरेदीसाठी डीबीटीची प्रक्रिया राबविताना गणवेशाचा समावेश सुरुवातीपासूनच का करण्यात आला नाही, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे..माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांना गणवेशासह विविध शैक्षणिक साहित्य देण्यासाठी डीबीटी योजना राबविण्यास १०० टक्के वित्तीय समितीची मान्यता मिळाल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. मागील वर्षी म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये मध्यवर्ती भांडार विभागाने निश्चित केलेले दर यंदाही कायम ठेवण्यात येणार आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डशी संलग्न बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे..दरम्यान, बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या वसतिगृहातील तसेच सामाजिक संस्थांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही प्रस्तावात तरतूद करण्यात आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांची रक्कम संबंधित वसतिगृह किंवा संस्थेच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.