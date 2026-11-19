पुणे : पुणे महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाच्या कारभारातील त्रुटी पुन्हा एकदा सर्वसाधारण सभेत उघड झाल्या आहेत. सभेची कार्यपत्रिका वेळेत उपलब्ध न होणे, महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा सविस्तर तपशील न देता केवळ एका ओळीत विषयांचा उल्लेख करणे, तसेच स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेल्या ठरावांची माहिती नगरसेवकांना मिळत नसल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. विषय नेमका काय आहे, याची माहितीच नसेल तर त्यावर निर्णय कसा घ्यायचा, असा सवाल करण्यात आला..महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी (ता. १८) विविध समित्यांकडून मंजुरीसाठी आलेल्या ६८ विषयांची माहिती नगरसचिव योगिता भोसले यांनी दिली. यामध्ये स्थायी समिती, महिला व बालकल्याण आणि शहर सुधारणा समितीच्या ‘वन के’अंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांचा समावेश होता. मात्र, या विषयांचे सविस्तर प्रस्ताव सदस्यांना उपलब्ध करून दिले नव्हते. यावर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. मागील बैठकीतील प्रस्तावांची कागदपत्रे आम्हाला बघायला मिळाली नाहीत. .वेगवेगळी कारणे देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची टीका केली. यावेळी नगरसचिव योगिता भोसले यांनी दिवाळीच्या सुट्टीचे कारण दिले. त्यावर शिंदे यांनी ‘सात महिने दिवाळी चालली होती का?’ असा प्रश्न करून उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली. अन्य नगरसेवकांनीही या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले. ऑगस्टमध्येही कोट्यवधींच्या वर्गीकरणाचा तपशील कार्यपत्रिकेत न देता केवळ एका ओळीत विषय छापल्याने गोंधळ झाला होता. वारंवार अशा त्रुटी घडत असल्याने नगरसचिव विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.यावेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनीही हस्तक्षेप केला. यापुढे सभेच्या आधीच ‘वन के’ची कार्यपत्रिका नगरसेवकांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी नगरसचिव विभागाला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.