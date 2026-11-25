Pune Municipal Corporation: पुणे शहर विद्रूप करणाऱ्यांसाठी महानगरपालिकेने गांधीगिरी पद्धतीने एक उपक्रम हाती घेतला आहे. जो कोणी शहराचं सौंदर्य खराब करेन त्याला 'शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६' दिला जाणार आहे. या उपक्रमात सहभाग घेण्यासाठी एक लिंकदेखील जनरेट करुन देण्यात आलेली आहे. त्यावर नागरिक आपापल्या भागातील अनधिकृत फ्लेक्सचे फोटो शेअर करु शकतात..'PMC Care' या महापालिकेच्या एक्स हँडलवरुन याबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यात, शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६चे नियम सांगण्यात आलेले आहेत. आपल्या परिसरात परवानगीशिवाय लावलेले होर्डिंग्ज, बॅनर, फ्लेक्स किंवा पोस्टर्स आढळल्यास घरबसल्या तक्रार नोंदवता येणार आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी bhauflexkadha.pmc.gov.in या लिंकवर क्लिक करायचं आहे आणि फोटो काढून आपलोड करायचा आहे. त्यानंतर महापालिका हे ठिकाण शोधून तो फ्लेक्स काढून टाकेल..बाळ झाल्यावर जाड झाली, पण भारतात येताच कमी केलं ११ किलो वजन; नेहा गद्रेने सांगितलं नेमकं काय केलं, म्हणते- व्यायाम नाही... .महापालिकेने हा उपक्रम उपहासाने सुरु केला आहे. निदान यामुळे तरी अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर आळा बसेल, अशी आशा आहे. ''पुरस्कार घरपोच मिळणार नाही, दंड मात्र मिळणार.. सत्काराचा फ्लेक्स लावू नये. आमची कुठेही शाखा नाही, तुमच्या फ्लेक्सच्या शाखा सर्वत्र आहेत आणि फ्लेक्स काढण्याचे काम दुपारी १ ते ४ पर्यंत राहिल,'' असं या पोस्टमध्ये म्हटलंय..राहुल गांधींच्या कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाला नवे वळण; सुप्रीम कोर्टाने घेतला मोठा निर्णय, हायकोर्टाचा 'तो' आदेशही केला रद्द.महापौरांनी खड्ड्यांचा पुरस्कार जाहीर करावा- अमोल बालवडकरभाऊ फ्लेक्स काढा, या मोहिमेत विद्रूपीकरण पुरस्काराचे मानकरी श्रीनाथ भिमाले ठरले असले तरी शहरातील विद्रूपीकरण करण्यास सर्वच नेते जबाबदार आहेत. त्यामुळे महापौर मंजुषा नागपुरे यांना पुणे शहर खड्ड्याचा पुरस्कार जाहीर करावा. अनेक टेंडर महानगरपालिकेत रद्द करण्यात आले त्यामुळे टेंडर बहाद्दर पुरस्कार गणेश बीडकर यांना देण्यात यावा. तर मंजूर बजेट काम गायब, पुरस्कार हा कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांना दिला पाहिजे, असं सांगत अमोल बालवडकर यांनी भाजप नेत्यांना कुठला पुरस्कार दिला पाहिजे यावर भाष्य केलं करत बोचरी टीका केली आहे.