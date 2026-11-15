Sinhgad Institute : पुणे महापालिकेचा सिंहगड शिक्षण संस्थेला दणका; २९५ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी ३३ मिळकतींवर बोजा चढविण्याचा प्रस्ताव

पुणे : महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर थकविणाऱ्या सिंहगड इन्स्टिट्यूट शिक्षण संस्थेविरोधात महापालिकेने आता कठोर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. संस्थेच्या ३३ मिळकतींवर मालमत्ता बोजा (बर्डन) चढविण्याचा प्रस्ताव मिळकतकर आकारणी विभागाने तयार केला आहे. संबंधित प्रस्ताव मान्यतेसाठी अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मिळकतींच्या लिलाव प्रक्रियेच्या दिशेने महापालिकेची पावले पडण्याची शक्यता आहे..सिंहगड इन्स्टिट्यूटमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित राहिल्याने दिवाळीच्या काळात संस्थेच्या आवारात आंदोलन करण्यात आले होते. वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच संस्थेने महापालिकेचा मिळकतकरही अनेक वर्षांपासून भरलेला नसल्याचे समोर आले आहे. वारंवार नोटिसा आणि सूचना देऊनही थकबाकी भरण्याकडे संस्थेकडून दुर्लक्ष केले असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते..संस्थेकडून थकबाकी वसूल व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने यापूर्वीही कारवाई केली होती. संस्थेच्या १० ते १२ मिळकतींवर यापूर्वीच टाळे ठोकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईनंतरही थकीत कराची वसुली होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता थकबाकीच्या वसुलीसाठी संस्थेच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्याचा निर्णय घेण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत..ऑगस्ट २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, संस्थेच्या ३३ मिळकतींकडे मिळून २९५ कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकीत आहे. त्यामुळे या सर्व मिळकतींवर बोजा नोंदविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मिळकतींच्या मालकी हक्काच्या नोंदीत थकबाकीचा बोजा नोंदविण्याची प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर कायदेशीर तरतुदी पूर्ण करून लिलावाद्वारे थकबाकी वसूल करण्याचा पर्याय महापालिकेकडून वापरला जाण्याची शक्यता आहे..सिंहगड इन्स्टिट्यूट शिक्षण संस्थेकडून २९५ कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकविण्यात आला आहे. मिळकतकराची थकबाकी भरण्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्याकडून आत्तापर्यंत थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या ३३ मिळकतींवर बोजा चढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल. - रवी पवार, उपायुक्त, मिळकतकर आकारणी विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.