पुणे

Pune Waste Project: पुणे कचरा प्रकल्पात १२८ कोटींची बचत; ‘सकाळ’च्या भूमिकेनंतर दर प्रतिटन ९४३ वरून ७७२ रुपयांवर

कचरा प्रकल्पाच्या निविदेत दर कपात करून महापालिकेची तब्बल १२८ कोटींची संभाव्य लूट रोखली; ‘सकाळ’च्या सातत्यपूर्ण भूमिकेला प्रशासनाकडून मान्यता
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PMC cuts waste processing rate, saving ₹128 crore over the project period.

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​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : ओला आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० मेट्रीक टन प्रकल्पासाठी मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी कंपनीने दिलेला प्रतिटन ९४३ रुपयांचा दर महापालिकेने १७१ रुपयांनी कमी केला आहे. त्यामुळे तब्बल १२८ कोटी रुपयांची होणारी लूट थांबविण्यात यश आले आहे. महापालिका प्रशासनाने तडजोडीमध्ये ठेकेदाराला आता ७७२ रुपये प्रतिटन आणि प्रतिवर्षी सात टक्के वाढ या नुसार निविदेचा दर मान्य केला आहे. दरम्यान, कचरा प्रकल्पाच्या निविदेतील दर कमी व्हावा यासाठी ‘सकाळ’ने सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्यास यश आले आहे.

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