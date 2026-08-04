Pune Waste Project: पुणे कचरा प्रकल्पात १२८ कोटींची बचत; ‘सकाळ’च्या भूमिकेनंतर दर प्रतिटन ९४३ वरून ७७२ रुपयांवर

पुणे : ओला आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० मेट्रीक टन प्रकल्पासाठी मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी कंपनीने दिलेला प्रतिटन ९४३ रुपयांचा दर महापालिकेने १७१ रुपयांनी कमी केला आहे. त्यामुळे तब्बल १२८ कोटी रुपयांची होणारी लूट थांबविण्यात यश आले आहे. महापालिका प्रशासनाने तडजोडीमध्ये ठेकेदाराला आता ७७२ रुपये प्रतिटन आणि प्रतिवर्षी सात टक्के वाढ या नुसार निविदेचा दर मान्य केला आहे. दरम्यान, कचरा प्रकल्पाच्या निविदेतील दर कमी व्हावा यासाठी ‘सकाळ’ने सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्यास यश आले आहे. .पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा विभागाने ओला ३०० टन आणि सुका २०० टन अशा एकूण ५०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा राबविली होती. या प्रकल्पाची मुदत १५ वर्षे अधिक ५ वर्ष अशी २० वर्षांची आहे. महापालिकेने मार्च महिन्यात निविदा न काढता हे काम भूमीग्रीनला देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा या ठेकेदाराने ६९४ रुपये प्रति टन आणि १० टक्के दरवर्षी वाढ या दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. पण निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर हा दर थेट ९४३ रुपये इतका झाला. या निविदेत प्रतिवर्षी किती वाढ द्यायचे हे स्पष्ट नसले तरी महागाई निर्देशांकानुसार यात ठराविक टक्के जास्त पैसे दिले जाणार होते. त्यामुळे दरवर्षी ६ टक्के ते १४ टक्के वाढ झाली असती. त्यामुळे हा करार महापालिकेला महागात पडला असता. त्यामुळे भूमीग्रीन कंपनीला दर कमी करण्यासाठी पत्र दिले होते. त्यानंतर ७७७ रुपये प्रति टन आणि त्यात दरवर्षी ७ टक्के वाढ द्यावी असा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर प्रशासासने तडजोड करून ७७२ रुपये प्रतिटन असा दर अंतिम केला आहे..असे आहे गणितअंतिम केलेल्या दरानुसार खर्चप्रारंभीचा दर : ७७२ रुपये प्रति टनक्षमता : ५०० टन प्रतिदिनवार्षिक प्रक्रिया : १,८२,५०० टनपहिल्या वर्षाचा खर्च : १४.०९ कोटीदरवर्षी दरात वाढ ः ७ टक्के२० वर्षासाठी येणारा खर्च ः ५७७ कोटीपूर्वीच्या दरानुसार खर्चप्रारंभीचा खर्च ः ९४३ रुपये प्रति टनवार्षिक कचरा प्रक्रिया: १,८२, ५०० टनपहिल्या वर्षाचा खर्च: १७.२१ कोटीदरवर्षी दरात वाढ (अंदाजे) ः ७ टक्के२० वर्षासाठी येणारा खर्च ः ७०५.५० कोटी.तर ९८६ कोटी रुपये आला असता खर्चमार्च महिन्यात ६९५ रुपयांवर ठेकेदाराला प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ दिली जाणार होती. हाच नियम लावला ९४३ रुपये प्रतिटन या दराला लावला असता तर२० वर्षात ९८६ कोटी रुपये महापालिकेला मोजावे लागले असते. महापालिका प्रशासानाने केलेल्या तडजोडीमध्ये हा दर ७७२ रुपयांवर आणला आणि प्रतिवर्ष ७ टक्के दरवाढ दिल्याने एकूण खर्च ७०५.५० कोटी रुपयांवर आला आहे. यामुळे २० वर्षात महापालिका या प्रकल्पासाठी ५७७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे..‘‘५०० टन कचरा प्रकल्प निविदेत ठेकेदाराने ९४३ रुपये प्रतिटन असा दर दिला होता. तडजोडीनंतर हा दर ७७२ रुपये प्रतिटन आणि ७ टक्के प्रतिवर्षी त्यात वाढ असे ठरले आहे. यापूर्वीच्या दरातून महापालिकेची लूट झाली असती. पण हा दर कमी केल्याने महापालिकेच्या पैशाची मोठी बचत झाली आहे.’’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.