Water Tanker : पाणी टँकरची लूट थांबणार; पुणेकरांसाठी महापालिकेचे विशेष ॲप लवकरच सुरू होणार

पुणे - शहरात पाणीकपातीमुळे टँकरची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना समान पाणी देण्याची महापालिकेची क्षमता अजूनही तयार झाली नाही. अशा स्थितीत टँकरचालकांकडून लूटमार सुरू आहे. हे थांबविण्यासाठी महापालिका लवकरच कॅबप्रमाणे टँकर बुक करता येणारे ‘विशेष ॲप’ सुरू करत आहे. पुढील दोन महिन्यांत हे ॲप पुणेकरांच्या सेवेत येणार आहे. .यंदाच्या वर्षी ‘एल निनो’चा प्रभाव असल्याने पाऊस कमी पडला. त्यामुळे पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत साडेतीन टीएमसीपेक्षा कमी पाणी आहे. त्यात कडक उन्हामुळे बाष्पीभवन होणार असल्याने पाणीसाठा आणखी कमी होईल. हे लक्षात घेऊन महापालिकेने गेल्या दोन आठवड्यांपासून शहरात १० टक्के पाणीकपात केली. आठवड्यातून एक दिवस दर गुरुवारी पाणीकपात सुरू केली. याच पद्धतीने पाणीकपात सुरू राहिली, तर पुढील नऊ महिन्यांत महापालिका किमान २.३० टीएमसी पाण्याची बचत करू शकणार आहे..शहराच्या जुन्या हद्दीसह समाविष्ट गावांत टँकरची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी नागरिकांना प्रतिटँकर ७०० रुपयांपासून ते १२०० रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागत आहेत. अनेक टँकरचालक अव्वाच्या सव्वा दराने पाणी विकून नागरिकांची लूट करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने सहा महिन्यांपूर्वी उन्हाळ्यात टँकरवर ॲपद्वारे नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला होता. पण जुलैमध्ये धरणे १०० टक्के भरल्याने हा विषय मागे पडला. आता पुन्हा दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार असल्याने जागे झालेल्या महापालिकेने ॲपसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे..यासाठी ‘ऑनलाइन टँकर ॲप’महापालिकेने एका खासगी कंपनीकडून ॲप तयार करून घेतले होते. त्याद्वारे सूस, म्हाळुंगेमधील १०४ सोसायट्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यात टँकरचे क्रमांक, चालक, महापालिकेचे अधिकारी यांची माहिती आहे. सोसायटीच्या अध्यक्षांनी टँकरची मागणी नोंदविल्यानंतर टँकरच्या उपलब्धतेनुसार त्यांना वेळ कळवली जाते. त्याचसोबत टँकर आणि चालकाचा क्रमांक, ओटीपीचा मेसेज जातो. टँकर सोसायटीत जाऊन पाणी दिल्यानंतर चालकाला ओटीपी दिला जातो. त्यानंतर हा व्यवहार पूर्ण होतो. यात चिरीमिरीसाठी नागरिकांची लूट होत नसल्याने यास प्रतिसाद सुरू आहे..टँकरसेवेसाठी महापालिकेकडून ॲप तयार केले जाणार आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ॲप तयार करण्याची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. आचारसंहिता संपली की निविदा काढली जाईल. पुढील दोन महिन्यात ॲपद्वारे कॅबप्रमाणे टँकरची मागणी नोंदविता येईल. यासाठी महापालिकेला पुढील तीन वर्षांसाठी ३५ लाख रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.