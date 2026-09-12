Civic Body Clash: स्वच्छता साहित्य डीबीटीने देणे अशक्य; महापालिका प्रशासनाचा फेरप्रस्ताव, स्थायी समितीशी संघर्षाची शक्यता

पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागांसाठी लागणारे स्टेशनरी आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील स्वच्छता साहित्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 'डीबीटी'द्वारे जमा करणे शक्य नसल्याचा फेरप्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे. यामुळे महापालिका प्रशासन आणि स्थायी समितीमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सर्व वादात कचरावेचक कामगार साहित्याविना धोकादायक पद्धतीने काम करत आहेत. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने टक्केवारीच्या ‘दुर्गंधी’ने 'स्वच्छ' सेवक साहित्याविना या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. .पुणे शहरात घरोघरी निर्माण होणारा कचरा संकलनासाठी स्वच्छ संस्थेसोबत करार करण्यात आला. या कचरावेचकांना रेनकोट, हातमोजे, मास्क, चपला, जॅकेट, बकेट व अन्य साहित्य पुरविण्यासाठी जीईएम पोर्टलवरून दरवर्षी निविदा काढली जाते. यंदाच्या वर्षासाठी ८ कोटी ८० लाख रुपयांची निविदा स्थायी समितीने मान्य केली आहे. त्यानंतर लगेचच पुढील आठवड्यात साहित्याऐवजी त्याची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात 'डीबीटी'द्वारे जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये टक्केवारीवरून वाद निर्माण झाल्याची देखील महापालिकेत चर्चा रंगली आहे. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने टक्केवारीच्या ‘दुर्गंधी’ने स्वच्छ सेवक साहित्याविना या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते..महापालिका प्रशासनाकडे स्थायी समितीचा डीबीटीचा प्रस्ताव गेल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्रशासनाने डीबीटी रद्द करून मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून साहित्य खरेदी करावी असा फेरप्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.