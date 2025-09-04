पुणे

Pune Schools: पुणे पालिकेच्या ७५ शाळा होणार ‘मॉडेल स्कूल’; शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकार

Model Schools: पुणे महापालिका प्रशासनाने शाळांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी ७५ शाळांना 'मॉडेल स्कूल' म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेच्या ७५ शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जाईल.
Pune Schools

Pune Schools

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ७५ शाळा ‘मॉडेल स्कूल’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी घेतला आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
school
student
Development
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com