Pune Civic Tender Interference: पुणे महापालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांचा निविदांवर डल्ला, वरिष्ठ अधिकारी संतप्त; रस्ते व इतर प्रकल्प ठप्प

पुणे : पुणे महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांकडून विशिष्ट ठेकेदारांनाच कामे मिळावीत यासाठी प्रशासनावर वाढता दबाव टाकला जात आहे. अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या दालनात ठाण मांडून निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात असून, त्यातून नगरसेवकांमध्येही वाद निर्माण झाले आहेत. या हस्तक्षेपाचा थेट फटका शहरातील विकासकामांना बसला असून शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा रखडल्या आहेत. या प्रकाराबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तक्रारी येत असून, त्यांनीही या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..शहरात रस्ते दुरुस्ती, सांडपाणी वाहिन्या, पथदिवे, पदपथ तसेच विविध विकास प्रकल्पांची अनेक कामे रखडली आहेत. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या असल्या, तरी त्या प्रक्रियेतही नगरसेवकांकडून त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळावे यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने काही दिवसांपूर्वी ‘कामांवर नगरसेवकांचा डल्ला’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतरही निविदा उघडून कामे देण्यास नगरसेवक आणि त्यांच्या समर्थकांचा विरोध कायम असल्याचे समोर येत आहे..महापालिकेने २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकानुसार नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, रस्त्यांचे रिसरफेसिंग आदी शेकडो कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. मात्र नियम व अटी बदलण्यापासून ते 'अ' पाकिटातील कागदपत्रे पूर्ण असतानाही ठेकेदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी दबाव आणण्यापर्यंत विविध प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऐकले नाही तर अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तांकडे धाव घेणे, काही ठिकाणी ठेकेदारांना सोबत घेऊन अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे, अशीही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या विकासकामांच्या निविदा रखडत असून प्रशासनाची कोंडी झाली आहे..याबाबत वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, ‘‘पूर्वी जी कामे आम्ही दोन दिवसात मंजूर करत केली जात होती. पण आता या कामात नगरसेवक, काही आमदारांची मदत घेऊन ठेकेदार दबाव आणत आहेत. निविदा उघडण्यास विरोध करत आहेत. त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसत आहे..रखडलेल्या प्रमुख निविदाआरटीओ ते बंडगार्डन वेलस्ली रस्ता (सुमारे ९० कोटी रुपये) – विशिष्ट ठेकेदाराला पात्र करण्याच्या वादामुळे पाच महिन्यांपासून रखडलेली.शहरातील रस्त्यांच्या रिसरफेसिंगसाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांच्या तीन निविदांमध्येही अडथळे.क्षेत्रीय कार्यालयांतील लहान निविदांमध्येही नगरसेवकांचा वाढता हस्तक्षेप.विशिष्ट ठेकेदारांना काम मिळावे म्हणून निविदा स्पर्धेतून माघार घेण्यासाठी धमकावल्याच्या तक्रारी.सत्ताधारी, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी तसेच काही आमदारांकडूनही निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असल्याची प्रशासनात चर्चा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.