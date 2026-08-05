पुणे

Pune Civic Tender Interference: पुणे महापालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांचा निविदांवर डल्ला, वरिष्ठ अधिकारी संतप्त; रस्ते व इतर प्रकल्प ठप्प

महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत नगरसेवकांचा वाढता हस्तक्षेप; विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ देण्यासाठी दबाव, शेकडो कोटींची विकासकामे रखडली
Pune Municipal Corporation

Senior officials in Pune Municipal Corporation have reportedly expressed concern over political interference in the tender process, leading to delays in major development projects.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांकडून विशिष्ट ठेकेदारांनाच कामे मिळावीत यासाठी प्रशासनावर वाढता दबाव टाकला जात आहे. अधिकारी आणि अभियंत्यांच्या दालनात ठाण मांडून निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात असून, त्यातून नगरसेवकांमध्येही वाद निर्माण झाले आहेत. या हस्तक्षेपाचा थेट फटका शहरातील विकासकामांना बसला असून शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा रखडल्या आहेत. या प्रकाराबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने तक्रारी येत असून, त्यांनीही या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

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