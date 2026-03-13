Pune Municipal Corporation: कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरती रखडल्याने महापालिका ‘टुलीप’ इंटर्नशिपवर अवलंबून

पुणे : पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती रखडलेली असताना ‘‘शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रमा’’च्या माध्यमातून २२५ अभियंत्यांची नियुक्ती केली जात आहे. या शिकावू अभियंत्यांकडून बांधकाम, पाणी पुरवठा, मलनिःसारण, पथ या महत्त्वाच्या विभागातील कामांना हातभार लागत आहे..पुणे महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षापासून कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती झालेली नव्हती. सेवेत असलेल्या अभियंत्यांची पदोन्नती झाल्यानंतर या रिक्त झालेल्या जागेवर नवीन अभियंते आले नाहीत. त्याच प्रमाणे सेवानिवृत्त होणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असताना त्या तुलनेत नवीन अभियंते महापालिकेत आले नाहीत..Shivaji University : ‘कंत्राटी’ कर्मचारी कमी, विद्यापीठाची मंदावली गती; तीन वेळा अर्ज मागवूनही पुरेसा प्रतिसाद नाही, प्रशासनासमोर मनुष्यबळाचा प्रश्न.त्याचा मोठा फटका महापालिका प्रशासनाला बसत आहे. बहुतांश अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा असल्याने त्याचा परिणाम पूर्ण कामकाजावर होत आहे. २०२२ मध्ये महापालिकेने १३५ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती केली. त्यानंतर १६९ जागांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असली तरी ती गेल्या दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून रखडलेली आहे..केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी विकास मंत्रालयाने ‘‘शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ (द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-टुलीप) सुरु केला आहे. यात अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकावर्षाचे प्रशिक्षण घेता येते. त्यासाठी या शिकावू अभियंत्यांना दर महा १५ हजार रुपये इतके मानधन दिले जाते. महापालिकेच्या विविध विभागांनी यासाठी सेवक वर्ष विभागाकडे मागणी नोंदविली आहे. यामध्ये स्थापत्य अभियंता १८०, विद्युत अभियंता २५ आणि यांत्रिकी अभियंता २० जणांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे..महापालिकेने यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवले होते. त्यामध्ये ८०९ जणांचे अर्ज आले आहेत. त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांना मिळालेल्या गुणांवरून त्यांची निवड केली जाणार आहे. पुढील १५ दिवसात ही प्रक्रिया पार पडले. त्यांनतर एक वर्ष या शिकाऊ अभियंत्यांना महापालिकेत थेट पूर्वगणनपत्रक तयार करणे, निवेदन तयार करणे, निविदा प्रक्रिया करणे, प्रत्यक्ष जागा पाहणी करणे यासह अन्य कामांचा थेट कामातून अनुभव घेता येणार आहे. तसेच प्रशासनालाही त्यांचा हातभार लागणार आहे..Pune Municipal Recruiement : महापालिकेची भरती लांबली, लुडबूड वाढली.सेवक वर्ग विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार थोरात म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या माध्यमातून २२५ अभियंत्यांना ‘टुलीप’ या केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षणातून प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. यातून नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या अभियंत्यांना थेट कामाचा अनुभव मिळतो, महापालिकेलाही त्यांच्या कामातून मदत मिळते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.