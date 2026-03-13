पुणे

Pune Municipal Corporation: कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरती रखडल्याने महापालिका ‘टुलीप’ इंटर्नशिपवर अवलंबून

Filling Vacancies Amidst Staff Shortages: पुणे महापालिकेत ‘टुलीप’ इंटर्नशिप प्रकल्पाद्वारे २२५ अभियंत्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार आहे. शिकावू अभियंत्यांकडून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व पथ विभागातील कामांना मदत मिळत असून महापालिकेला मोठा आधार मिळतो.
पुणे : पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती रखडलेली असताना ‘‘शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रमा’’च्या माध्यमातून २२५ अभियंत्यांची नियुक्ती केली जात आहे. या शिकावू अभियंत्यांकडून बांधकाम, पाणी पुरवठा, मलनिःसारण, पथ या महत्त्वाच्या विभागातील कामांना हातभार लागत आहे.

