पुणे : शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्यासोबतच आता अनधिकृत जाहिरात फलक आणि फ्लेक्सवरही पुणे महानगरपालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या अनधिकृत फ्लेक्सची माहिती नागरिकांना थेट महापालिकेपर्यंत पोहोचवता यावी, यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्सचा फोटो काढून त्याचे ठिकाण नोंदवता येणार आहे..महापालिकेच्या या उपक्रमाचे नाव 'फ्लेक्स काढा' असे असून, नागरिकांच्या सहभागातून अनधिकृत फ्लेक्सची माहिती संकलित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी https://bhauflexkadha.pmc.gov.in/ हे स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवरून नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल..Hinjawadi Metro : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावर दररोज ५० हजार प्रवासी; गर्दी नियंत्रणासाठी दोन स्थानकांवर अतिरिक्त तिकीट गेट्स सुरू.फोटो आणि लोकेशन अपलोड करण्याची सुविधाया पोर्टलच्या मुख्य पानावर नागरिकांसाठी फोटो काढण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. एखाद्या परिसरात अनधिकृत फ्लेक्स आढळल्यास नागरिकांना त्याचा फोटो अपलोड करता येईल. त्याचबरोबर संबंधित फ्लेक्स नेमका कुठे लावण्यात आला आहे, याची माहिती म्हणजेच लोकेशनही नोंदवता येणार आहे. पोर्टलवर फोटो काढणे, ठिकाण अपलोड करणे आणि महापालिकेकडून होणारी कारवाई अशा तीन प्रमुख बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे, तक्रारदार नागरिकांची ओळख गोपनीय ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पोर्टलवर दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख उघड केली जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना स्वतःची ओळख समोर येण्याची चिंता न करता अनधिकृत फ्लेक्सची माहिती प्रशासनाला देता येणार आहे..तक्रारीची स्थितीही तपासता येणारनागरिकांनी तक्रार नोंदवल्यानंतर तिचा संदर्भ क्रमांक दिला जाणार आहे. या क्रमांकाच्या माध्यमातून संबंधित तक्रारीची स्थिती तपासण्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र तक्रार तपासणीचा पर्याय देण्यात आला असून, त्यामध्ये संदर्भ क्रमांक टाकून तक्रारीची माहिती मिळवता येते..अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्या ब्रँड्सचीही नोंदया पोर्टलवर केवळ फ्लेक्सची तक्रार करण्याची सुविधाच नाही, तर सर्वाधिक अनधिकृत फ्लेक्स असलेल्या ब्रँड्सची माहिती देणारा स्वतंत्र विभागही आहे. याशिवाय 'शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६' या नावाने आणखी एक उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या विभागात 'ब्रँड्स' आणि 'माननीय' असे दोन स्वतंत्र पर्याय आहेत.माननीय या विभागात अनधिकृत फ्लेक्सच्या प्रमाणानुसार तीन स्तरांमध्ये पुरस्कारांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. पहिल्या क्रमांकाला 'भाऊ' हा किताब देण्यात आला असून, गल्लीतील फ्लेक्स अशी त्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. दुसऱ्या क्रमांकासाठी 'दादा' हा किताब असून, प्रत्येक चौकातील फ्लेक्स असा त्याचा उल्लेख आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकासाठी 'साहेब' हा किताब देण्यात आला असून, अवघ्या शहरात फ्लेक्स अशी त्याची ओळख निश्चित करण्यात आली आहे..या पुरस्कारांसाठी सध्या नोंदणी आणि प्रवेशिका सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पोर्टलवर नमूद करण्यात आले आहे. पुढील २४ तासांमध्ये पुरस्कार जाहीर केले जातील, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.एकूणच, अनधिकृत फ्लेक्सची छायाचित्रे आणि ठिकाणाची माहिती नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने महापालिकेपर्यंत पोहोचवता यावी, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे महापालिका संबंधित ठिकाण शोधून अनधिकृत फ्लेक्स काढून टाकण्याची कारवाई करणार असल्याचे पोर्टलवर स्पष्ट करण्यात आले आहे..Pune News: पुण्यात चेंबर दुरुस्तीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; यंदा सुमारे सात कोटींचा खर्च; गेल्या वर्षी केलेल्या कामाचे काँक्रीट उखडले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.