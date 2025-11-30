पुणे

PMC Election : महापालिका मतदारयादीत सहा हजाराहून अधिक हरकती; प्रशासनाकडे तातडीने निवारण सुरू

Voter List Errors Detected : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे महापालिकेच्या प्रारूप मतदारयादीतील त्रुटींवर नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्याने मुदतवाढीनंतर सहा हजार ८३१ हरकती नोंदवण्यात आल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदारयादीमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदारयादीबाबत हरकती व सूचना मांडण्यासाठी तीन डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीनंतर महापालिकेकडे तब्बल सहा हजार ८३१ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. तीन डिसेंबरपर्यंत हरकतींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे.

