PMC Election : महापालिका मतदारयादीत सहा हजाराहून अधिक हरकती; प्रशासनाकडे तातडीने निवारण सुरू

पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदारयादीमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदारयादीबाबत हरकती व सूचना मांडण्यासाठी तीन डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीनंतर महापालिकेकडे तब्बल सहा हजार ८३१ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. तीन डिसेंबरपर्यंत हरकतींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे..प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. दरम्यान, दुबार नावे, मतदारांची नावे अन्य प्रभागांमध्ये जाण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील मतदारांची नावे महापालिकेच्या मतदारयादीत समाविष्ट झाली आहेत. याबरोबरच अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर हरकती-सूचना मांडण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली होती. प्रशासनाने देखील त्याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात पत्र पाठवून मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार, आयोगाने मुदतवाढ दिली होती. .Pune Crime : ४०० किलो सोयाबीन; दोन मोटारसायकलीसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची संयुक्त मोहीम यशस्वी!.दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने मतदारयादीत त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मतदारयाद्यांची कसून तपासणी करण्यास सुरुवात केली. शनिवारपर्यंत सहा हजार ८३१ इतक्या हरकती महापालिकेकडे दाखल झाल्या. सर्वाधिक तीन हजार १८६ तक्रारी सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. प्रशासनाकडून या हरकतींचा निपटारा केला जात आहे. मतदान केंद्रांची यादी १५ डिसेंबरला, तर मतदान केंद्रनिहाय यादी २२ डिसेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मतदारयादी विक्रीतून महापालिकेला १६ लाख ६६ हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत..Pune Voter List : पुणे महापालिकेला मतदार यादी विक्रीतून १० लाखांचा महसूल!.२०० कर्मचाऱ्यांची नेमणूकप्राप्त झालेल्या हरकतींचे तातडीने निवारण व्हावे, यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये २०० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत ८० टक्के तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. याबरोबरच मतदारयादीतील त्रुटींची खात्री करण्यासाठी महापालिकेचे तिन्ही अतिरिक्त आयुक्त विविध क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देत आहेत.