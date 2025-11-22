Pune Voter List : पुणे महापालिकेला मतदार यादी विक्रीतून १० लाखांचा महसूल!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन मतदार यादी डाऊनलोड करण्यास येणाऱ्या अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना नाइलाजास्तव मतदार यादीची प्रत महापालिकेकडून विकत घ्यावी लागत आहे. गेल्या तीन दिवसात महापालिकेला यातून १० लाख ४९ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत मतदार यादीतील घोळावर प्रशासनाकडे ९१ हरकती आल्या आहेत..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ४१ प्रभागांमध्ये एकूण ३५ लाख ५१ हजार ४६९ मतदार असून, यामध्ये सूस–बाणेर–पाषाण हा प्रभाग सर्वाधिक म्हणजे तब्बल १ लाख ६० हजार मतदार आहेत. या मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ असल्याने त्यावर २७ नोव्हेंबर पर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहेत..PMC News : चिंधीचा कचरा प्रकल्प ‘कचऱ्यात’; अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यावर बंदी!.ऑनलाइन मतदार यादी मोफत उपलब्ध करून दिली आहे, पण ती डाऊनलोड होत नाही. त्यावर मतदारांचे फोटो दिसत नाहीत अशा अडचणी आहेत. त्यामुळे निवडणूक शाखेकडे मतदार यादीची प्रत मिळावी यासाठी इच्छुक उमेदवारांना पैसे भरावे लागत आहेत. सर्वात महाग मतदार ४० हजार २६६ रुपयांची यादी ही प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर–आंबेगाव–कात्रजची आहे. प्रभाग २६ ची मतदार यादी सर्वात स्वस्त असून तिची किंमत ११ हजार ११८ रुपये एवढी आहे. जर प्रभाग एक ते प्रभाग ४१ या सर्व प्रभागांची मतदार यादी घ्यायची असेल तर त्यासाठी सुमारे साडेचार लाख रुपये मोजावे लागत आहेत..गेल्या तीन दिवसांत ६८ जणांनी प्रारूप मतदार याद्या खरेदी केल्या आहेत. गुरुवारी सात, शुक्रवारी ४५ आणि शनिवारी १६ जणांनी याद्या घेतल्या. याद्यांच्या विक्रीतून महापालिकेला १० लाख ४९ हजार ६१२ रुपयांची कमाई झाली आहे. प्रारूप मतदार याद्या जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांकडून तीन दिवसांत एकूण ९१ हरकती दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ३१ हरकती येरवडा–कळस–धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयात नोंदवल्या गेल्या आहेत. कसबा विश्रामबाग वाडा क्षेत्रीय कार्यालयाला २९, औंध बाणेर ११, धनकवडी सहकारनगर ६ तक्रारी आल्या आहेत. तर अन्य क्षेत्रीय कार्यालयात एक दोन हरकती, तर काही ठिकाणी अजून पर्यंत हरकत नोंदविली गेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.