Pune Voter List : पुणे महापालिकेला मतदार यादी विक्रीतून १० लाखांचा महसूल!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन मतदार यादी डाऊनलोड करण्यास येणाऱ्या अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना नाइलाजास्तव मतदार यादीची प्रत महापालिकेकडून विकत घ्यावी लागत आहे. गेल्या तीन दिवसात महापालिकेला यातून १० लाख ४९ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत मतदार यादीतील घोळावर प्रशासनाकडे ९१ हरकती आल्या आहेत.

