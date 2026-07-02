पुणे

Pune e-Governance: राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कारात पुणे महापालिकेला ‘पीएमसी ३६०’ प्रकल्पासाठी रौप्य सन्मान

‘पीएमसी ३६०’ प्रकल्पामुळे पुणे महापालिकेला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कारातील रौप्य सन्मान, डिजिटल प्रशासनात देशात आघाडीचे स्थान
Pune Municipal Corporation has received the National e-Governance Silver Award for its innovative PMC 360 digital governance project.

Pune Municipal Corporation has received the National e-Governance Silver Award for its innovative PMC 360 digital governance project.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : डिजिटल प्रशासन आणि नागरिक-केंद्रित सेवांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पुणे महापालिकेला राष्ट्रीय स्तरावरील रौप्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागामार्फत ‘पीएमसी ३६०’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी हा सन्मान देण्यात आला.

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