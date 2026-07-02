Pune e-Governance: राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कारात पुणे महापालिकेला ‘पीएमसी ३६०’ प्रकल्पासाठी रौप्य सन्मान

पुणे : डिजिटल प्रशासन आणि नागरिक-केंद्रित सेवांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पुणे महापालिकेला राष्ट्रीय स्तरावरील रौप्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागामार्फत ‘पीएमसी ३६०’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी हा सन्मान देण्यात आला..जयपूर येथे आज (ता. २) २९ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार सोहळ्यात हा गौरव करण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आणि राजस्थानचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर, माहिती तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख राहुल जगताप, वंदना भांगरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला..‘पीएमसी ३६०’ प्रकल्पांतर्गत महापालिकेने आधुनिक संकेतस्थळ, ऑनलाइन सेवा पोर्टल, व्हॉट्सअॅप आधारित नागरिक सेवा आणि तक्रार निवारणासाठी सुलभ डिजिटल माध्यमे उपलब्ध करून दिली आहेत. या प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. नवी दिल्ली येथे तज्ज्ञ समितीसमोर झालेल्या सादरीकरणानंतर या प्रकल्पाची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली..आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, प्रजीत नायर आणि ओमप्रकाश दिवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही डिजिटल परिवर्तन मोहीम राबवण्यात आली. या यशामुळे पुणे शहर डिजिटल प्रशासनात देशात अग्रेसर ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.