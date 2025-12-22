पुणे

PMC Election : चार वर्षांनंतर महापालिका रणधुमाळी; २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्याची सुरुवात!

Nomination Filing : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असून, ३० डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे. चार वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांची जोरदार तयारी सुरू आहे.
Nomination Process Begins for Pune Municipal Elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांचे जागा वाटप, उमेदवार निश्‍चित करणे यावर खलबते सुरु असताना उद्यापासून (ता. २३) अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. ही मुदत ३० डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

pune
election
pmc
Maharashtra Politics
pune muncipal corporation

