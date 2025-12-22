PMC Election : चार वर्षांनंतर महापालिका रणधुमाळी; २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्याची सुरुवात!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांचे जागा वाटप, उमेदवार निश्चित करणे यावर खलबते सुरु असताना उद्यापासून (ता. २३) अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. ही मुदत ३० डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..पुणे महापालिकेची निवडणूक तब्बल पावणे चार वर्षानंतर होत आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी तर गेल्या तीन-चार महिन्यापासून जोरदार प्रचार सुरु केला आहे. विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करून मतदारांमध्ये नाव पोचविण्याची स्पर्धा अजूनही सुरु आहे..PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड येथे समन्वय बैठक; उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन!.भाजप-शिवसेना महायुतीमधील जागा वाटप अद्याप निश्चित झालेले नाही तर. दोन्ही राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडी यांच्यातीलही चर्चा अजूनही सुरु आहेत. पुढील दोन-तीन दिवसात सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे. तर वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष यांच्यासह अन्य पक्षांकडूनही तयारी सुरु आहे. या निवडणुकीसाठी उद्यापासून (ता.२३) उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये १ ते ४१ प्रभागांचे वाटप केले आहे. काही क्षेत्रीय कार्यालयात दोन प्रभागांचे तर काही क्षेत्रीय कार्यालयात तीन प्रभागांच्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जातील..असे आहे वेळापत्रक नामनिर्देशनपत्र देण्याचा कालावधी - २३ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर - सकाळी ११ ते दुपारी ३ - ३० डिसेंबर - सकाळी ११ ते दुपारी २नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी - २३ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर - सकाळी ११ ते दुपारी ३यादिवशी नामनिर्देशन पत्र देणे व स्वीकारले जाणार नाही - २५ डिसेंबर आणि २८ डिसेंबरया ठिकाणी स्वीकारले जातील उमेदवारी अर्जक्षेत्रीय कार्यालय आणि प्रभाग क्रमांकयेरवडा-कळस-धानोरीः १,२,६नगररस्ता-वडगावशेरी ः ३,४,५शिवाजीनगर-घोलेरस्ताः ७,१२औंध-बाणेर ः ८,९.Pune land scam: बोपोडी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट; तहसीलदारांचा जामीन फेटाळला, कोर्टात नेमकं काय घडलं?.कोथरूड-बावधन ः १०,११, ३१ढोले पाटील रस्ता - १३,१४हडपसर-मुंढवा ः १५,१६,१७वानवडी-रामटेकडी ः१८,१९,४१बिबवेवाडी ः २०,२१,२६भवानीपेठ ः २२,२३,२४कसबा-विश्रामबाग ः २५,२७,२८वारजे-कर्वेनगर ः२९,३०,३२सिंहगड रस्ता ः ३३,३४,३५धनकवडी-सहकारनगर ः ३६,३७,३८कोंढवा-येवलेवाडी ः ३९, ४०.एनओसीसाठी २१०० अर्जपुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना महापालिकेची थकबाकी भरल्याचा दाखला आवश्यक असतो. हे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) मिळविण्यासाठी आत्तापर्यंत २१०० जणांचे अर्ज आले आहे. महापालिकेने यासाठी एक खिडकी योजना सुरु केली असली तरी प्रशासनाच्या स्तरावर गोंधळ सुरु आहे. अनेक ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नाहीत. अर्ज भरतानाही अनेक अडचणींना सामान करावा लागत आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या कामासाठी २२ कक्षांची स्थापना केली असून, १५ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर देखील २२ कक्षांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. प्रचारासाठी आवश्यक असलेले वाहन परवाने, तात्पुरती प्रचार कार्यालये, कोपरा सभा, जाहीर सभा यांसारख्या परवान्यांसाठी प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात ‘एक खिडकी कक्ष’ स्थापन करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.