PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड येथे समन्वय बैठक; उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन!

निलेश चांदगुडेधायरी : पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व सुरळीत रित्या पार पडावी, यासाठी प्रभाग क्रमांक ३३, ३४ व ३५ मधील राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व इच्छुक उमेदवार यांच्यासोबत समन्वय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. ही बैठक सोमवारी (ता.२२) सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोजकुमार खैरनार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली..यावेळी तिन्ही प्रभागातील इच्छुक प्रतिनिधींनी या बैठकीस हजेरी लावली. नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी, वेळापत्रक, तपशील भरण्याची प्रक्रिया, पडताळणीचे नियम तसेच त्रुटी टाळण्यासाठीची दक्षता याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. आचारसंहितेच्या अधीन राहून प्रचार करण्याचे नियम, सोशल मीडियावरील जाहिरातींची परवानगी, सभा-मेळाव्यांसाठी मिळणाऱ्या परवानग्या, खर्चाचे लेखाजोखा ठेवणे, गुन्हे प्रतिबंधक कारवाई आणि कायदेशीर तरतुदी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाही विशेष उल्लेख करून स्पष्टीकरण देण्यात आले..यावेळी निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ निर्माण होऊ नये, प्रशासनाशी समन्वय राखून नियोजनपूर्वक काम करावे, असा संदेशही उमेदवारांना देण्यात आला. प्रतिनिधींनी मार्गदर्शनादरम्यान विविध शंका मांडल्या. त्यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी खैरनार यांनी समाधानकारक उत्तरे देत शंकांचे निरसन केले..नामनिर्देशन व आचारसंहितेबाबत मिळालेले मार्गदर्शन उपयुक्त असून निवडणूक प्रक्रिया सहजतेने पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेली ही पुढाकाराची बैठक सकारात्मक असल्याची भावना अनेक इच्छुक उमेदवारांनी व्यक्त केली. समन्वय बैठकीमुळे निवडणूक कामकाजातील पारदर्शकता वाढेल आणि सर्व पक्षांना समान संधी उपलब्ध होईल, असा विश्वासही यावेळी उमेदवारांनी व प्रशासनिक पातळीवर व्यक्त करण्यात आला.