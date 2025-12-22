पुणे

PMC Election 2025 : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड येथे समन्वय बैठक; उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन!

Local Body Elections : पुणे महापालिका निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रोड येथे प्रशासनाने समन्वय बैठक घेऊन इच्छुक उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. या बैठकीमुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व सुरळीत पार पडण्यास मदत होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
निलेश चांदगुडे

धायरी : पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व सुरळीत रित्या पार पडावी, यासाठी प्रभाग क्रमांक ३३, ३४ व ३५ मधील राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व इच्छुक उमेदवार यांच्यासोबत समन्वय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. ही बैठक सोमवारी (ता.२२) सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोजकुमार खैरनार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

