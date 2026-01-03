पुणे

Ajit Pawar: ''अजित पवार स्टंट करीत आहेत, आम्ही उत्तर दिलं तर कोंडी होईल'', भाजप प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांचा इशारा

BJP State President Ravindra Chavan Calls Ajit Pawar’s Allegations: रवींद्र चव्हाण यांनी अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. एकीकडे सत्तेत रहायचं आणि दुसरीकडे पक्षावर टीका करायची, हे चुकीचं असल्याचं ते म्हणाले.
Pune Politics: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे केवळ निवडणूक स्टंट असून, आम्ही ठोस उत्तर दिले तर पवारांची राजकीय कोंडी होईल, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी असतानाच भाजपवर टीका करणे हा दुटप्पीपणा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

