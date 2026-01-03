Ajit Pawar: ''अजित पवार स्टंट करीत आहेत, आम्ही उत्तर दिलं तर कोंडी होईल'', भाजप प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांचा इशारा

Pune Politics: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपवर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे केवळ निवडणूक स्टंट असून, आम्ही ठोस उत्तर दिले तर पवारांची राजकीय कोंडी होईल, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी असतानाच भाजपवर टीका करणे हा दुटप्पीपणा असल्याचे त्यांनी नमूद केले..पुण्यातील भाजप उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते.रवींद्र चव्हाण म्हणाले, अजित पवार यांना राजकारणाचा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे आरोप करायचे असतील तर माध्यमांतून आरोपांची हवा न करता, संबंधित यंत्रणांकडे रीतसर तक्रार करावी. मोदी-फडणवीस यांचे नेतृत्व अयोग्य आहे असे त्यांना वाटत असेल, तर त्यांनी ते जाहीरपणे सांगावे. मात्र तसे धाडस त्यांच्यात नाही. भाजपने उत्तर दिल्यास पवार स्वतः अडचणीत सापडतील..Satara Sahitya Sammelan: साहित्य संमेलनात नव्या वाचकांची पायाभरणी; वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी मनोरंजनातून भाषिक जागर!.पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत चव्हाण म्हणाले, ‘‘ही निवडणूक केवळ सत्तेसाठी नसून ‘विकसित पुणे’ घडवण्यासाठी आहे. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा कोण देऊ शकते याचा फैसला जनता करणार आहे. केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार असून पुण्याचा गतिमान विकास करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात पुणे मेट्रोसाठी ठराव असूनही प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही, कारण त्यांची इच्छाशक्तीच नव्हती, असा आरोप त्यांनी केला..Kolhapur Election : ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार; कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट .आगामी काळात पुण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. १ हजार इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो जाळ्याचा विस्तार, नदी सुधारणा प्रकल्प, रिंगरोड, २४ तास पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्राला चालना देणारे प्रकल्प वेगाने राबवले जात आहेत. ही निवडणूक केवळ नगरसेवक निवडण्यापुरती मर्यादित नसून पुण्याचे भवितव्य ठरवणारी आहे. त्यामुळे जनतेने भाजपला स्पष्ट कौल द्यावा, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.