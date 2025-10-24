Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांची गर्दी; एका दिवसात ६९४ अर्ज!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या बाहेर उमेदवारांनी शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये शक्तीप्रदर्शन केले. गेल्या सहा दिवसांत केवळ ४८ अर्ज दाखल झाले होते. पण आज (ता.केवळ एका दिवसात तब्बल ६९४ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला. उद्या (ता. ३०) शेवटचा दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होणार आहेत..महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयात ६९, नगर रस्ता-वडगाव शेरी ८८, कोथरूड-बावधन २४, औंध-बाणेर २०, शिवाजीनगर-घोले रस्ता १४, ढोले पाटील रस्ता ४७, हडपसर-मुंढवा ६३, वानवडी-रामटेकडी ४२, बिबवेवाडी ७२, भवानी पेठ ५९, कसबा-विश्रामबाग वाडा ३२, वारजे-कर्वेनगर ४८, सिंहगड रस्ता ४०, धनकवडी-सहकारनगर ५८, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयात १८ अर्ज दाखल झाले आहेत.आज दिवसभरात १ हजार४४९ अर्जांची विक्री झाली असून, आतापर्यंत एकूण अर्ज विक्रीचा आकडा ११ हजारांच्या पुढे गेला आहे..Nashik Municipal Election : धुळे, मालेगावात हजारो अर्जांची विक्री, मात्र 'श्रीगणेशा' व्हायचाच; निवडणुकीचे चित्र संथ.भाजपकडून सुमारे १०० उमेदवारांची अधिकृत उमेदवारी दिली असली तरी ती जाहीर केली नाही. त्यामुळे अन्य इच्छुकांनीही अर्ज भरले आहेत. त्याच प्रमाणे काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन्ही शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडीने आदी पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली नाही. उद्या शेवटचा दिवस असल्याने ऐनवेळी दगाफटका नको यामुळे इच्छुकांनी अर्ज भरून ठेवले आहेत. तर काहींना उमेदवारी मिळणार नाही याची कल्पना आलेली असल्याने त्यांनी बंडखोरी करण्यासाठी अपक्ष अर्ज भरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.