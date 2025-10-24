पुणे

Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांची गर्दी; एका दिवसात ६९४ अर्ज!

Municipal Election 2025 : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांचा गजबजदार तडाखा; एका दिवसात ६९४ अर्ज भरले गेले. शेवटच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्ष कार्यकर्त्यांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात वाढली.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या बाहेर उमेदवारांनी शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये शक्तीप्रदर्शन केले. गेल्या सहा दिवसांत केवळ ४८ अर्ज दाखल झाले होते. पण आज (ता.केवळ एका दिवसात तब्बल ६९४ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला. उद्या (ता. ३०) शेवटचा दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होणार आहेत.

