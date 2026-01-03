Ajit Pawar–BJP War: अजित पवारांचे पुस्तक बंद होईल! BJP प्रदेशाध्यक्षांचा पलटवार, काळजी घेण्याचा सल्ला अन् इशारा

पुणे : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन आगामी महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी भाजपवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना त्यांनी कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. .अजित पवारांचे पुस्तक बंद होईल“अजित पवारांनी ‘खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए’, असे हिंदीत म्हणतात. ते कोणत्या पक्षाबद्दल बोलत आहेत? नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाबद्दल ते बोलत आहेत. खरं तर आरोप-प्रत्यारोप कसे करायचे, हे त्यांनी ठरवले पाहिजे. आम्ही आरोप करायला गेलो, तर त्यांना फार अडचणी निर्माण होतील, याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. मी हे उत्तर दिले, एवढेच पुरेसे आहे; यानेच अजित पवारांचे पुस्तक बंद होईल,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले..अजित पवार काय म्हणाले होते?अजित पवार यांनी महापालिकेतील भाजपच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला होता. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका कर्जाच्या खाईत कशी बुडाली, याचे उदाहरण देत त्यांनी भाजपला लक्ष्य केले. “दहा हजार कोटींच्या ठेवींपैकी आठ हजार कोटी सत्ताधाऱ्यांनी मोडल्या. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष लाच घेताना पकडले गेले. कर्जरोखे काढून कोट्यवधींचे कर्ज घेण्यात आले,” असे गंभीर आरोप त्यांनी केले होते. २०१७ पूर्वी महापालिकेच्या ठेव्या सुमारे पावणे पाच हजार कोटी होत्या, त्या दहा हजार कोटींवर जाणे अपेक्षित होते; मात्र आता त्या फक्त दोन हजार कोटींवर खाली आल्या, असेही त्यांनी नमूद केले. “भाजपची राक्षसी भूक सहन होत नाही. हफ्तेखोरी, दादागिरी वाढली आहे. कुत्र्यांच्या नसबंदीतही पैसे खाल्ले गेले,” अशा शब्दांत त्यांनी भाजपच्या नऊ वर्षांच्या कारभाराची समीक्षा केली होती. भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे दहन करण्यासाठी आपण मैदानात उतरलो असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले..Pune Municipal Election : महापालिकेचे रण तापले! पुण्यात ११६५ उमेदवार रिंगणात; ९६९ जणांकडून तलवारी म्यान.भाजपच्या कारभाराचे जोरदार समर्थनया पार्श्वभूमीवर रवींद्र चव्हाण यांनी भाजपच्या कारभाराचे जोरदार समर्थन केले. सकाळी सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त सर्व उमेदवार एकत्र आले होते. पुढील पाच वर्षांत काय विकास साधायचा याबाबत चर्चा झाली. नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र व राज्य सरकार गतिमान विकासाचे आदर्श घालून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनामुळे निवडणुका लांबल्या, आता त्या होत आहेत. पुणे महापालिकेच्या स्थापनेपासूनचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले..मेट्रोच्या कामाचा विशेष उल्लेखमेट्रोच्या कामाचा विशेष उल्लेख करत चव्हाण म्हणाले, “महापालिकेत मेट्रोचा ठराव झाला तरी महाविकास आघाडीच्या काळात काम रखडले. मोदी-फडणवीस सरकार आल्यावर ३३ किलोमीटरचे जाळ तयार झाले. येणाऱ्या काळात संपूर्ण पुण्यात मेट्रो पसरवू.” इलेक्ट्रिक बस, पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी सोडवणे असे अनेक विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. केंद्र व राज्यातील महायुती सरकार विकसित महाराष्ट्र घडवेल. पारदर्शकता हेच सर्वांत मोठे तत्त्व असून, “मी खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही,” हा मोदींचा संकल्प आम्ही अंमलात आणतो, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.ही निवडणूक पुढच्या पिढीचे भविष्य ठरवणारी असल्याचे सांगत त्यांनी प्रचाराला वेग दिला. अजित पवारांच्या टीकेला दिलेल्या उत्तराने पुण्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापल्याचे दिसते..Pune Election Commission Report : दबावाखाली अर्ज माघारी? पुण्यातील बिनविरोध निवडणुकांवर आयोगाचा रिपोर्ट कार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.