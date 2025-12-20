पुणे

Pune Municipal Elections : पुण्यात महापालिका निवडणुकीपूर्वी धक्कादायक वळण! भाजपचा राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना जोरदार झटका

BJP Strategic Expansion in Pune Ahead of Municipal Elections : भाजपकडून पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार आणि अजित पवार या दोन्ही गटांना एकाच वेळी बसलेला राजकीय धक्का, मेगा पक्षप्रवेशामुळे पुण्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना मोठा धक्का दिला आहे. मुंबईतील भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात आज एका विशेष सोहळ्यात अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.

