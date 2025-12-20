Pune Municipal Elections : पुण्यात महापालिका निवडणुकीपूर्वी धक्कादायक वळण! भाजपचा राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना जोरदार झटका

पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना मोठा धक्का दिला आहे. मुंबईतील भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात आज एका विशेष सोहळ्यात अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडणार आहे..सुरेंद्र पठारे हे भाजपमध्ये सामील होणारराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वडगाव शेरी मतदारसंघातील आमदार बापू पठारे यांचे पुत्र सुरेंद्र पठारे हे भाजपमध्ये सामील होणार आहेत. त्यांच्यासोबत अजित पवार गटातील माजी नगरसेवक विकास दांगट, बाळा धनकवडे, माजी नगरसेविका सायली वांजळे आणि रोहिणी चिमटे यांचाही समावेश आहे. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहर उपाध्यक्ष नारायण गलांडे यांच्यासह काँग्रेस आणि इतर पक्षांतील एकूण बावीस माजी नगरसेवक तथा पदाधिकारी आज भाजपच्या झेंड्याखाली येणार आहेत..भाजपच्या ऑपरेशन लोटसचा भागहा पक्षप्रवेश पुण्यातील भाजपच्या ऑपरेशन लोटसचा भाग मानला जात आहे. अलीकडे पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवार यांनी भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांना आपल्या पक्षात घेतले होते. त्यानंतर आता पुण्यात भाजपने अजित पवार गटातील कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे वळवले आहे. यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी गटांना निवडणुकीपूर्वी मोठा फटका बसला आहे..Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसेकडे तरुणांची गर्दी; ५०० इच्छुकांच्या मुलाखती!.भाजपच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठकशुक्रवारी पुण्यात भाजपच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत आज होणाऱ्या या मेगा पक्षप्रवेशाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, आजच्या पहिल्या टप्प्यात हे बावीस नेते भाजपमध्ये येतील. त्यानंतर आणखी काही नेत्यांचा प्रवेश होईल. मात्र त्यांची नावे पक्षप्रवेशानंतरच जाहीर केली जाणार आहेत..भाजपला याचा मोठा फायदापुणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत भाजपला याचा मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षा पक्षनेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पक्षप्रवेशामुळे पुण्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भाजपने आपली ताकद वाढवण्यासाठी हे नियोजित पाऊल उचलले असून, विरोधी पक्षांना निवडणुकीच्या तोंडावर धक्का बसला आहे..Pune Municipal Election : प्रचार सभेसाठी लागणार शुल्क; पुणे महापालिकेकडून दर निश्चित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.