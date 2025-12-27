पुणे

Pune Election : भाजपची पहिली यादी जाहीर होण्याआधी इच्छुकांची धावपळ; नातेवाईकांच्या उमेदवारीसाठी आमदार, खासदारांची प्रतिष्ठा पणाला!

BJP Candidates : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवारांची पहिली यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. आमदार, खासदार आणि इच्छुकांकडून कोअर कमिटीवर दबाव वाढला असून काही प्रभागांमध्ये महिला आरक्षणामुळे अंतर्गत वाद उफाळले आहेत.
BJP Finalising First List of PMC Candidates

BJP Finalising First List of PMC Candidates

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भाजपने उद्या (ता. २८) उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होईल असे जाहीर केले आहे. पण यापूर्वी देखील २६ तारखेचा यादीचा मुहूर्त हुकल्याने आता आता दुसरा मुहूर्त तरी साधणार का याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, भाजपकडून उमेदवारांची यादी अंतिम करताना शेवटच्या क्षणापर्यंत इच्छुकांकडून स्वतःच्या नावाची वर्णी लागावी यासाठी कोअर कमिटीवर दबाव आणला जात आहे.तर काही आमदारांनी त्यांच्या मुलांना, नातेवाईकांना उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रतिष्ठापनाला लावली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
pune
election
pmc
bjp leaders

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com