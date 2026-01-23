पुणे

Pune Election : रूपाली ठोंबरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

Pune municipal election counting disturbance : पुण्यात महापालिका निवडणुकीच्या मतमोजणी केंद्रात गोंधळ घालून सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल झाला.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीतील मतमोजणी केंद्रात सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रूपाली ठोंबरे यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

