Pune Municipal Election Result : पुण्यात पहिला निकाल दुपारी बारापर्यंत; उमेदवारांचे लक्ष मतमोजणीकडे

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात ४१ प्रभागांमधून एक हजार १५५ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यापैकी १६५ उमेदवार निवडून दिले जाणार आहेत.
पुणे - शहरात गुरुवारी (ता. १५) शांततेत मतदान झाल्यानंतर उमेदवारांचे लक्ष मतमोजणीकडे लागले आहे. काय निकाल लागणार, मतदारराजा कोणाला घरी बसवणार, कोणाला महापालिकेत पाठवणार? हे शुक्रवारी (ता. १६) स्पष्ट होणार आहे.

सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होणार असून, पहिला निकाल येण्यासाठी किमान दोन तासांची वाट पाहावी लागणार आहे. मतमोजणीत पहिल्यांदा टपाल मतांची मोजणी होईल, त्यानंतर ईव्हीएम मशिनमधील मतांची मोजणी सुरू होणार आहे.

