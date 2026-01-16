Pune Municipal Election Result : पुण्यात पहिला निकाल दुपारी बारापर्यंत; उमेदवारांचे लक्ष मतमोजणीकडे

पुणे - शहरात गुरुवारी (ता. १५) शांततेत मतदान झाल्यानंतर उमेदवारांचे लक्ष मतमोजणीकडे लागले आहे. काय निकाल लागणार, मतदारराजा कोणाला घरी बसवणार, कोणाला महापालिकेत पाठवणार? हे शुक्रवारी (ता. १६) स्पष्ट होणार आहे.सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होणार असून, पहिला निकाल येण्यासाठी किमान दोन तासांची वाट पाहावी लागणार आहे. मतमोजणीत पहिल्यांदा टपाल मतांची मोजणी होईल, त्यानंतर ईव्हीएम मशिनमधील मतांची मोजणी सुरू होणार आहे. .पुणे महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात ४१ प्रभागांमधून एक हजार १५५ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यापैकी १६५ उमेदवार निवडून दिले जाणार आहेत. प्रभाग क्रमांक ३५ सनसिटी-माणिकबागमधील दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे गुरुवारी एक हजार १५३ उमेदवारांसाठी मतदान झाले आहे.४१ प्रभागांपैकी ४० प्रभाग चार सदस्यांचे आहेत, तर एका प्रभागातून पाच उमेदवार निवडून दिले जाणार आहेत. प्रशासनाने मतमोजणीसाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. त्यासाठी प्रशासनाने शहरातील १५ ठिकाणी व्यवस्था केली आहे. १५ केंद्रावर मतमोजणीसाठी एकूण ३३५ टेबल ठेवले असून, ३८ टेबल टपाली मत मोजण्यासाठी आहेत. २९७ टेबलांवर ईव्हीएमद्वारे मतमोजणी होईल..या प्रभागांचा निकाल पहिल्या टप्प्यातमहापालिकेने ४१ प्रभागांची विभागणी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये केली आहे. या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी दोन किंवा तीन प्रभागांचा समावेश आहे. १५ ठिकाणी सकाळी दहा वाजता १५ प्रभागांची मतमोजणी सुरू होईल. त्यानंतर हे प्रभाग संपले, की नंतर दुसरे पंधरा प्रभाग घेतले जातील.त्यानंतर उर्वरित प्रभागांमधील मतमोजणी सुरू होईल. सकाळी १० वाजता प्रभाग क्रमांक १, ३, ७, ८, १०, १३, १५, १८, २०, २२, २५, २९, ३३, ३६ आणि ३९ येथील मतमोजणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे यापैकी ज्या प्रभागाची मोजणी लवकर पूर्ण होईल. त्या प्रभागाचा निकाल सर्वांत आधी लागणार आहे..पहिला निकाल ‘प्रभाग ३९’चाएकाचवेळी २० मतदान केंद्रांवरील मतमोजणी केली जाणार आहे. पुण्यात सर्वांत कमी ७० मतदान केंद्र प्रभाग ३९ अप्पर सुपर- इंदिरानगर येथे आहेत, तर सर्वाधिक १८८ मतदान केंद्र प्रभाग ३८ बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रजमध्ये आहेत. प्रभाग ३९ मध्ये ७० मतदान केंद्र असल्याने ६० केंद्रांसाठी तीन फेऱ्या होतील. उर्वरित १० केंद्रांसाठी चौथी फेरी होईल.त्यामुळे सर्वांत आधी निकाल या प्रभागाचा लागू शकतो. टपाल मोजणी सुरू झाल्यानंतर ईव्हीएममधील मतमोजणी सुरू होईल. पहिली फेरी पूर्ण होण्यासाठी सुमारे ३० मिनिटे, त्यानंतरच्या प्रत्येक फेरीसाठी २० मिनिटे लागू शकतात. त्यानंतर सगळ्या आकड्यांची खातरजमा करून दोन तासांमध्ये प्रभागाचा पहिला निकाल लागू शकतो..शेवटचा निकाल ‘प्रभाग ३८’चाप्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये एकूण १८८ मतदान केंद्र आहेत. त्यामुळे तेथे मतमोजणीच्या १० फेऱ्या होणार आहेत. या प्रभागाची मतमोजणी दुपारी दोनच्या सुमारास सुरू होईल. त्यानंतर निकाल जाहीर होण्यास किमान चार तास लागू शकतात. त्यानंतर प्रभाग ९ मध्ये १७३ मतदान केंद्र असून, येथे नऊ फेऱ्या होणार आहेत. तेथील निकाल साडेतीन तासानंतर लागू शकतात. या दोन्ही प्रभागांचा अंतिम निकाल येण्यास सायंकाळी सहा वाजण्याची शक्यता आहे..मतमोजणीचे ठिकाण आणि प्रभाग क्रमांककै. राजाराम भिकू पठारे स्टेडिअम, खराडी - १,२,६नगररस्ता-वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालय, नवीन इमारत - ३,४, ५कृषी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर - ७,१२शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी - ८,९एमआयटी-डब्ल्यूपीयू वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, द्रोणाचार्य बिल्डिंग, पहिला मजला, कोथरूड - १०,११, ३१भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक, बर्निंग घाट रस्ता, कोरेगाव पार्क - १३, १४साधना विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, कर्मवीर सभागृह, हडपसर - १५,१६,१७जिजाऊ मंगल कार्यालय, एसआरपीएफ कॅम्प, युनिट क्रमांक १, वानवडी- १८,१९,४१कै. बाबूराव सणस क्रीडांगण, सारसबाग शेजारी, स्वारगेट - २०,२१,२६रफी अहमद किडवाई उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी पेठ - २२,२३,२४डी.ई.एस. न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता, - २५,२७,२९पंडित दीनदयाळ उपाध्याय इंग्रजी माध्यम शाळा, पौड फाटा - २९,३०,३२श्री शरदचंद्रजी पवार ॲकॅडमी ऑफ ई-लर्निंग स्कूल, वडगाव बुद्रूक - ३३,३४,३५धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रांगणातील बंदिस्त शेड, कात्रज - ३६,३८,३८छत्रपती संभाजी महाराज ई-लर्निंग स्कूल, गोकुळनगर, कात्रज-कोंढवा रस्ता -३९,४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.