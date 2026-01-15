Pune Elections: पुण्यात EVM चा गोंधळ! तिसऱ्या बटणाला लाईट, चौथ्यावर फक्त... ; मतदार संभ्रमात

Pune Elections News: शहरात नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत आहे. मात्र, EVM मशिन्समधील तांत्रिक अडचणी आणि VVPAT यंत्रणेच्या अभावामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यांवर तातडीने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे, जेणेकरून मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहील, आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत ट्वीच करत माहिती दिली आहे. .मतदान सुरू होताच मशिन्स बंदराज्यातील अनेक भागांमध्ये, ज्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा समावेश आहे, मतदान सुरू होताच मशिन्स बंद असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी EVM वर दाखवली जाणारी वेळ सुमारे १५ मिनिटे मागे असल्याचे आढळले. मतदारांनी तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारासाठी बटण दाबले की लाईट लागतो, पण शेवटच्या म्हणजे चौथ्या बटणावर दाबल्यास केवळ आवाज येतो आणि लाईट लागत नाही. या सर्व घटना निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर संशय निर्माण करत आहेत. मतदारांना दिलेल्या मताचा योग्य उमेदवाराकडे जाण्याची हमी मिळावी आणि वातावरण मुक्त तसेच निर्भय राहावे, यासाठी आयोगाने या समस्यांचे त्वरित निराकरण करावे, असे रोहित पवार म्हणाले..Pune Municipal Voting : मतदान केलं… पण मत कुणाला गेलं कळेना! पुण्यात मतदान केंद्रावर मोठा गोंधळ, मतदार चक्रावले!.१६५ नगरसेवक निवडले जाणारदरम्यान, पुणे शहरात ४१ प्रभागांमधून १६५ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. ही निवडणूक चौरंगी स्वरूपाची आहे, कारण महायुतीतील तीन पक्ष स्वतंत्रपणे लढत आहेत. भाजपला दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांकडून आव्हान मिळत असून, शिवसेना, काँग्रेस, उबाठा आणि मनसेही मैदानात आहेत. एकूण ११५३ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत..दोन उमेदवार बिनविरोधशहरातील एकूण मतदारांची संख्या ३५ लाख ५२ हजार ६३७ इतकी आहे. यात पुरुष मतदार १८ लाख ३२ हजार ७८९, महिला मतदार १७ लाख १३ हजार ३६० आणि इतर मतदार ४८८ आहेत. मतदानासाठी ४०११ केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत..मतदारांचा कौल मतपेटीत बंदया निवडणुकीत मतदारांचा कौल मतपेटीत बंद होत असताना, EVM आणि VVPAT संबंधित वादामुळे प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निवडणूक आयोगाने या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे..Pune Municipal Election : मदतीला धावून येणाऱ्यांना मत; पुण्यात स्थायिक झालेल्या परराज्यातील नागरिकांची भावना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.