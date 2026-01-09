पुणे

Pune Election Bribery : पुण्यात संक्रांतीच्या नावाखाली मतांची खरेदी; प्रशासनाच्या डोळ्यावर पट्टी!

Makar Sankranti Gifts : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संक्रांतीच्या नावाखाली मतदारांना भेटवस्तू देऊन आचारसंहितेचा भंग केला जात आहे. प्रशासन मात्र या गंभीर प्रकाराकडे डोळेझाक करत असल्याची टीका होत आहे.
Violation of Election Code of Conduct in Pune Municipal Polls

​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे : ऐन महापालिका निवडणुकीच्या काळात मकर संक्रातीचा सण आला असून, या काळात उमेदवाराकडून महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भेट वस्तूंचे प्रलोभन दिले जाते. त्यावर बंदी असतानाही शहरात भेट वस्तू वाटप बिनधास्तपणे सुरु आहे. त्याचे व्हिडिओ स्टेटसवर ठेवले जात आहेत. यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असले तरी महापालिका प्रशासनाने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे.

