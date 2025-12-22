पुणे

Pune Municipal Election : भाजपविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र; पुणे महापालिका निवडणुकीत संयुक्त रणनितीची शक्यता!

NCP Unity : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपला रोखण्याच्या उद्देशाने दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत. जागावाटप आणि चिन्हांवर चर्चा सुरू असून, लवकरच संयुक्त लढतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
NCP Factions Move Towards Unity in Pune

NCP Factions Move Towards Unity in Pune

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या दोन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागा वाटप, चिन्ह यावरच चर्चा सुरु आहे. दोन्ही पक्षातील महत्त्वाचे पदाधिकारी यावर चर्चा करत असून, येत्या एक ते दोन दिवसात याची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत भाजप विरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याने चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sharad Pawar
Ajit Pawar
pune
NCP
election
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com