Pune Municipal Election : भाजपविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र; पुणे महापालिका निवडणुकीत संयुक्त रणनितीची शक्यता!

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या दोन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन पुणे महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागा वाटप, चिन्ह यावरच चर्चा सुरु आहे. दोन्ही पक्षातील महत्त्वाचे पदाधिकारी यावर चर्चा करत असून, येत्या एक ते दोन दिवसात याची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत भाजप विरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याने चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे..पुणे महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन पुण्यात ठाण मांडून पक्षाच्या तयारीचा आढावा, इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या. तसेच माजी नगरसेवकांचा प्रवेश करून घेतला आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने दोन्ही राष्ट्रवादीला खिंडार पाडून माजी नगरसेवकांचा पक्षात प्रवेश करून घेतल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. पण महायुतीतील घटक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही भाजप प्रवेश देत असल्याने अजित पवार यांनी नाराजी दर्शविली होती. त्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्रित येऊन डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले..भाजपला रोखण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र आले पाहिजे अशी भूमिका दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेत्यांकडे मांडली होती. गेले दोन-तीन दिवस त्यावर सतत चर्चा सुरु होती. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे ३३ नगरसेवक आहेत, तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे ९ नगरसेवक आहेत. त्यानंतर उर्वरित जागांवर समन्वयाने जागा वाटप करण्याचेही निश्चित झालेले आहे..घड्याळ, तुतारी दोन्ही चिन्ह असणारदोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढल्यास सर्व उमेदवारांनी घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढवावी अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मांडण्यात आली होती. पण त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यास विरोध दर्शविला आहे. आम्ही तुतारी या चिन्हावरच निवडणूक लढवू असे सांगितले. त्यावर मतदान यंत्रावर जास्त चिन्ह आल्यास मतदार गोंधळून जातील असे सांगण्यात आले. पण त्यावर एकमत न झाल्यास दोन्ही गटांकडून आपापल्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचे निश्चित झाले आहे..जिल्ह्यातील निकालाने आत्मविश्वास वाढलापुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत १७ पैकी १० जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली आहे. भाजपचे आव्हान असतानाही राष्ट्रवादी हे यश मिळाल्याने पुण्यातील राष्ट्रवादीतील कार्यकर्त्यांचाही आत्मविश्वास वाढला आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसेची साथ मिळाल्यास आणखी फायदा होईल असे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे..जागा वाटप हवे सन्मानपूर्वकदोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतर महाविकास आघाडी कायम राहिल असे सांगितले जात आहे. पण काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला सन्मानपूर्वक जागा दिल्या पाहिजेत, अन्यथा स्वतंत्र लढल्यास आमच्यापेक्षा जास्त त्यांचे नुकसान होईल असे या दोन्ही पक्षाकडून सांगितले जात आहे..